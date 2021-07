Dedinu Lytton po troch dňoch horúčav zachvátil požiar, ľudí evakuovali

Ottawa 1. júla (TASR) - Po troch dňoch rekordne vysokých teplôt boli obyvatelia kanadskej obce Lytton nútení v stredu opustiť svoje domovy pre rozsiahly požiar, ktorý ich začal ohrozovať. Informovala o tom agentúra DPA.



"Je to vážne. Celé mesto horí," povedal starosta Jan Polderman pre televíznu stanicu CBC. "Odkedy sme si všimli dym, trvalo asi 15 minút, kým boli zrazu všade plamene," dodal.



V dedine Lytton, ležiacej 250 kilometrov severovýchodne od Vancouveru, zaznamenali v utorok najvyššiu teplotu od začiatku meraní v Kanade - 49,6 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord - 47,9 stupňa Celzia -, bol nameraný v pondelok, tiež v Lyttone.



Úrady v provincii Britská Kolumbia zaznamenali od 25. do 30. júna 486 náhlych a nečakaných úmrtí. Toto číslo, ktoré sa bude pravdepodobne ešte zvyšovať, je podľa miestneho koronera o 195 percent vyššie ako obvyklý priemer za porovnateľné obdobie a súvisí s neobyčajne vysokými teplotami.



Spaľujúca horúčava od amerického štátu Oregon až po kanadské arktické územia sa pripisuje výbežku vysokého tlaku vzduchu, ktorý udržiava horúci vzduch v tomto regióne.



Teplota vzduchu v mestách na severozápade USA - v Portlande v štáte Oregon a v Seattli v štáte Washington - tiež dosiahla rekordné hodnoty: v Portlande to bolo 47 stupňov Celzia a v Seattli 42,2 stupňa Celzia. V Oregone doteraz zomrelo v dôsledku horúčav podľa miestnych médií 45 ľudí, v štáte Washington 13.



Kanadské ministerstvo životného prostredia vydalo výstrahy pre provincie Britská Kolumbia, Alberta a časti Saskatchewanu, Manitoby, Yukonu a Severozápadných teritórií s tým, že "zdĺhavá, nebezpečná a historická vlna horúčav bude trvať celý tento týždeň".



Podobné varovanie vydala aj americká Národná meteorologická služba. Vyzvala ľudí, aby sa "zdržiavali v budovách s klimatizáciou, vyhýbali sa namáhavým aktivitám vonku, pili veľa vody a kontrolovali členov rodiny aj susedov".