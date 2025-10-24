< sekcia Zahraničie
Defense24: Ukrajinská armáda nasadila systém protivzdušnej obrany SR
Wolf 25 AD je postavený na podvozku tvaru V, vozidlo je určené pre štvorčlennú posádku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev/Vlkanová 24. októbra (TASR) - Slovenská spoločnosť DefTech oznámila, že ukrajinská armáda nasadila do aktívneho užívania jej výrobok - systém Wolf 25 AD, ktorý dokáže ničiť ciele vo vzduchu i na zemi. Informoval o tom v piatok portál Defense 24, podľa ktorého nasadeniu systému predchádzali testy v teréne. Tie v júni avizoval ukrajinský vojenský web Militarnyj, píše TASR.
Wolf 25 AD je postavený na podvozku tvaru V, vozidlo je určené pre štvorčlennú posádku. Systém dokáže zasiahnuť vzdušné i pozemné ciele do vzdialenosti troch kilometrov pomocou 25-milimetrového automatického kanónu namontovaného v bezpilotnej veži. Kanón je spárovaný s guľometom kalibru 7,62 mm. Systém možno doplniť protitankovými riadenými strelami, neriadenými i riadenými 70-milimetrovými raketami, protivzdušnými strelami veľmi krátkeho doletu, vyčkávacou muníciou alebo ďalším guľometom.
Ničiť tak môže rozličné ciele - od obrnených transportérov po drony.
Firma DefTech, ktorá sídli v Banskobystrickom okrese v obci Vlkanová, ešte v júni informovala, že systém dodala na Ukrajinu, aby si ho odskúšala tamojšia armáda. Počiatočné hodnotenia ukrajinských vojakov boli podľa spoločnosti pozitívne. V auguste potom spoločnosť uviedla, že systém bol zaradený do arzenálu ukrajinských ozbrojených síl. Ako upozornil portál Defense 24, nie je známe, koľko vozidiel slovenská firma Ukrajine predala.
Wolf 25 AD je postavený na podvozku tvaru V, vozidlo je určené pre štvorčlennú posádku. Systém dokáže zasiahnuť vzdušné i pozemné ciele do vzdialenosti troch kilometrov pomocou 25-milimetrového automatického kanónu namontovaného v bezpilotnej veži. Kanón je spárovaný s guľometom kalibru 7,62 mm. Systém možno doplniť protitankovými riadenými strelami, neriadenými i riadenými 70-milimetrovými raketami, protivzdušnými strelami veľmi krátkeho doletu, vyčkávacou muníciou alebo ďalším guľometom.
Ničiť tak môže rozličné ciele - od obrnených transportérov po drony.
Firma DefTech, ktorá sídli v Banskobystrickom okrese v obci Vlkanová, ešte v júni informovala, že systém dodala na Ukrajinu, aby si ho odskúšala tamojšia armáda. Počiatočné hodnotenia ukrajinských vojakov boli podľa spoločnosti pozitívne. V auguste potom spoločnosť uviedla, že systém bol zaradený do arzenálu ukrajinských ozbrojených síl. Ako upozornil portál Defense 24, nie je známe, koľko vozidiel slovenská firma Ukrajine predala.