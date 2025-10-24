Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025
Defense24: Ukrajinská armáda nasadila systém protivzdušnej obrany SR

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Wolf 25 AD je postavený na podvozku tvaru V, vozidlo je určené pre štvorčlennú posádku.

Autor TASR
Kyjev/Vlkanová 24. októbra (TASR) - Slovenská spoločnosť DefTech oznámila, že ukrajinská armáda nasadila do aktívneho užívania jej výrobok - systém Wolf 25 AD, ktorý dokáže ničiť ciele vo vzduchu i na zemi. Informoval o tom v piatok portál Defense 24, podľa ktorého nasadeniu systému predchádzali testy v teréne. Tie v júni avizoval ukrajinský vojenský web Militarnyj, píše TASR.

Wolf 25 AD je postavený na podvozku tvaru V, vozidlo je určené pre štvorčlennú posádku. Systém dokáže zasiahnuť vzdušné i pozemné ciele do vzdialenosti troch kilometrov pomocou 25-milimetrového automatického kanónu namontovaného v bezpilotnej veži. Kanón je spárovaný s guľometom kalibru 7,62 mm. Systém možno doplniť protitankovými riadenými strelami, neriadenými i riadenými 70-milimetrovými raketami, protivzdušnými strelami veľmi krátkeho doletu, vyčkávacou muníciou alebo ďalším guľometom.

Ničiť tak môže rozličné ciele - od obrnených transportérov po drony.

Firma DefTech, ktorá sídli v Banskobystrickom okrese v obci Vlkanová, ešte v júni informovala, že systém dodala na Ukrajinu, aby si ho odskúšala tamojšia armáda. Počiatočné hodnotenia ukrajinských vojakov boli podľa spoločnosti pozitívne. V auguste potom spoločnosť uviedla, že systém bol zaradený do arzenálu ukrajinských ozbrojených síl. Ako upozornil portál Defense 24, nie je známe, koľko vozidiel slovenská firma Ukrajine predala.
.

