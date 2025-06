Izrael tvrdí, že má nad Teheránom úplnú vzdušnú prevahu

Jeruzalem 16. júna (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že jej letectvo získalo „úplnú vzdušnú prevahu“ nad iránskym hlavným mestom Teherán. Na tlačovej konferencii to uviedol hovorca izraelskej armády, brigádny generál Effi Defrin, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Dodal, že izraelské sily zničili približne tretinu iránskych odpaľovacích zariadení balistických rakiet a zároveň sa im darí narúšať „veľkú časť“ útokov namierených proti Izraelu.



Podľa Defrina bolo na Izrael v dvoch vlnách – v noci na nedeľu a v pondelok ráno – odpálených 65 balistických rakiet a desiatky dronov. Väčšina z nich bola zneškodnená, no tri dopady si vyžiadali osem obetí na životoch.



Irán podľa izraelských údajov plánoval počas noci odpáliť minimálne dvojnásobný počet rakiet.



Izraelské letectvo podľa Defrina ešte pred odpálením eliminovalo 20 balistických rakiet priamo na iránskom území.



Izraelské ozbrojené sily zároveň uviedli, že približne 50 izraelských stíhacích lietadiel a dronov v Iráne identifikovalo a zasiahlo sklady rakiet a veliteľské centrá, kde sa zhromažďovali iránski vojaci a dôstojníci pripravujúci útoky na ciele v židovskom štáte.