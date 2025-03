ÚTOK NA DEKANKU filozofickej fakulty: V Srbsku na ňu zaútočili nožom

Belehrad 30. marca (TASR) - Dekanka Filozofickej fakulty v srbskom meste Niš Natalija Jovanovičová sa v nedeľu stala terčom útoku nožom, ku ktorému došlo počas zhromaždenia na podporu vedy. Páchateľkou bola žena, ktorú polícia krátko po čine zadržala a odviezla na policajnú stanicu. Jovanovičová utrpela zranenie na ruke. Na svojom webe o tom informoval denník Danas, píše TASR.



K incidentu došlo krátko pred 11.00 h SELČ. Podľa výpovedí očitých svedkov páchateľka najprv hodila plechovku do skupiny ľudí, ktorí sa chceli pridať k účastníkom protestu. Potom nožom poranila Jovanovičovú na pravej ruke a vyhrážala sa, že ju poleje kyselinou.



Zhromaždenie na podporu vedy sa v nedeľu v Niši konalo na troch miestach. Súčasťou akcie bolo aj 16 minút trvajúce zhromaždenie pred budovou súdu - šlo o minútu ticha za každú zo 16 obetí zrútenia strechy na novozrekonštruovanej budove železničnej stanice v Novom Sade. Táto tragédia z 1. novembra 2024 vyvolala v Srbsku vlnu masových protestov proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a jeho vláde.



Jovanovičová bol jedným z prvých univerzitných lídrov v Srbsku, ktorí podporili požiadavky študentov v boji proti korupcii a za spravodlivejšiu spoločnosť. Jej fakulta bola tiež prvou v Niši, ktorá otvorila svoje brány študentom zúčastňujúcim sa na blokádach fakulty.



Tieto blokády boli reakciou na násilie voči študentom na Fakulte dramatických umení v Belehrade, na ktorých počas tichej spomienky na obete novosadskej tragédie zaútočili prívrženci a miestni predstavitelia vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS).



Blokáda viac ako 60 fakúlt všetkých štyroch štátnych univerzít prerástla do študentského hnutia, ktoré získalo nečakane silnú podporu srbskej verejnosti – od akademickej obce, učiteľov, právnikov, odborárov a farmárov až po početné združenia a hnutia občianskej spoločnosti.



Agentúra HINA vo svojej správe pripomenula, že útok nožom na dekanku Jovanovičovú je len jedným zo série incidentov, ktoré sa udiali počas študentských protestov. Okrem fyzických potýčok došlo aj k viacerým prípadom, keď autá úmyselne vrážali do demonštrantov blokujúcich cesty.



Aktivisti i opozícia považujú útok na dekanku Jovanovičovú aj za „následok kampane“, ktorú proti demonštrantom vedú vysokopostavení predstavitelia a médiá blízke prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi. Táto kampaň sa zameriava na študentov a občanov pripájajúcich sa k protestom, ako aj na opozíciu - a to napriek tomu, že študenti sa dištancovali od všetkých politických frakcií.



Vučič obvinil študentské hnutie, že svojimi protestmi škodí ekonomickému pokroku Srbska, spôsobuje spomaľovanie ekonomického rastu, ohrozuje prílev zahraničných investícií a odstrašuje turistov, ktorí teraz kvôli kríze váhajú s návštevou Srbska. Tvrdí tiež, že študentské protesty a blokády vyvolávajú „hnev slušného Srbska, ktorý rastie a je čoraz ťažšie kontrolovať ho“.



Veľké zhromaždenie, ktoré Vučič zvolal do Belehradu na 28. marca, sa napokon neuskutočnilo. Nové zhromaždenie je teraz naplánované na 11. apríla, spresnila agentúra HINA.