Delegácia aktérov vojenského prevratu v Nigeri pricestovala do Mali

Dakar 2. augusta (TASR) - Skupina dôstojníkov, ktorí pred týždňom prevzali moc v Nigeri, pricestovala v stredu do susedného Mali, ktorého junta napriek medzinárodnému tlaku podporila vodcov prevratu v Nigeri. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom informovala agentúra AFP.



Delegáciu nigerských vzbúrencov vedie generál Salifou Mody, ktorý bol v apríli odvolaný z postu náčelníka generálneho štábu nigerskej armády. Bližšie podrobnosti nie sú známe.



Nigerská junta sa dostala pod tlak medzinárodného spoločenstva a Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) jej pohrozilo možným použitím sily, ak junta do nedele nevráti do funkcie zosadeného prezidenta Mohameda Bazouma.



AFP pripomenula, že vojenskí velitelia členských krajín ECOWAS sa majú v stredu stretnúť v Nigérii na trojdňových konzultáciách a v stredu by do Nigeru mala odcestovať delegácia vedená bývalým nigérijským prezidentom Abdulsalamim Abubakarom.



Vládnuce junty Mali a Burkiny Faso, ktoré sa chopili moci v roku 2020, resp. 2022, v pondelok v spoločnom vyhlásení varovali, že vojenský zásah v Nigeri budú považovať za "vyhlásenie vojny" proti svojim krajinám.



Tieto tri krajiny afrického Sahelu majú spoločné to, že na svojom území zápasia s džihádistickými povstaniami, čoho dôsledkom je aj to, že nedokážu vytvoriť bezpečné podmienky pre život svojich občanov.