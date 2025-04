Delegácia belgickej vlády na Ukrajine rokuje o spolupráci

Brusel/Kyjev 8. apríla (TASR) - Belgický premiér Bart De Wever pricestoval v utorok v sprievode ministra zahraničných vecí Maxima Prévota a ministra obrany Thea Frankena na návštevu Ukrajiny. Federálna vláda chce touto návštevou zdôrazniť svoju trvalú podporu Ukrajine, informovala agentúra Belga, píše TASR.



Podľa Prévota v prípade návštevy belgickej delegácie „ide o viac než len symbolické gesto“. „Je to misia solidarity, nádeje a neochvejnej podpory pre generáciu Ukrajincov, ktorí bojujú za svoju slobodu a budúcnosť,“ napísal na sociálnej sieti X.



Belga dodala, že belgickí politici najskôr zamieria do mesta Buča v Kyjevskej oblasti, ktoré sa - ako napísal Prévot - stala „symbolom hrôzy a odolnosti“. Okrem toho De Wever na pamiatku obetí vojny položí v Kyjeve veniec kvetov k Múru spomienok.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval De Wevera do Kyjeva v marci počas ich stretnutia v Bruseli. Rokovať budú o situácii na frontovej línii a o ďalšej spolupráci v politickej, vojenskej a humanitárnej oblasti.



De Wever tiež využije túto príležitosť na oznámenie ďalšej vojenskej pomoci vo výške jednej miliardy eur. Táto pomoc by sa okrem iného týkala dodávok munície, protilietadlových systémov a lietadiel F-16. Prvé stíhačky by mali byť dodané do konca tohto roka po tom, ako Belgicko dostane svoje prvé lietadlá F-35.



Delegáciu belgickej federálnej vlády počas návštevy na Ukrajine sprevádza približne desiatka zástupcov belgických obranných spoločností. Chcú sa osobne dozvedieť, ako môže belgický priemysel prispieť svojimi špecifickými odbornými znalosťami a technologickým know-how k obrane Ukrajiny.



Chcú tiež vidieť, ako Ukrajina v krátkom čase vybudovala svoje veľké obranné kapacity: v súčasnosti napr. dokáže vyrobiť až štyri milióny dronov ročne. Rozšírenie výrobných kapacít v oblasti obrany bolo od invázie ruskej armády jedným z hlavných bodov európskej a belgickej politickej agendy, pripomenula BELGA.



Počas návštevy belgickej delegácie sa budú riešiť aj zmrazené ruské aktíva, ktoré sa nachádzajú v centre cenných papierov Euroclear v Bruseli. Belgická vláda chce v prospech Ukrajiny využiť príjmy z daní zo zisku, ktorý Euroclear z týchto aktív dosiahne, a to v celkovej výške 1,2 miliardy eur v tomto roku. Belgicko sa však naďalej vyhýba konfiškácii týchto aktív. De Wever v marci varoval, že by to mohlo mať obrovské finančné a právne dôsledky a Rusko by to mohlo považovať za akt vyhlásenia vojny.



Námestníčka ukrajinského ministra spravodlivosti Iryna Mudra v rozhovore pre televíziu VRT uviedla, že tento majetok by sa mal presunúť do osobitného fondu na obranu a obnovu Ukrajiny. To sa podľa nej nerovná konfiškácii a zabránilo by sa náhlemu uvoľneniu majetku v júli, ak by Maďarsko vetovalo predĺženie sankcií uvalených na Rusko.