Delegácia EP bude do stredy posudzovať stav právneho štátu v Maďarsku

Budapešť 14. apríla (TASR) - Oficiálna delegácia piatich poslancov Európskeho parlamentu (EP) pricestovala v pondelok do Budapešti, aby tam do stredy posudzovala stav právneho štátu a zmeny v základných právach. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa servera delegácia prišla v ten istý deň, keď maďarský parlament hlasoval o 15. novele ústavy. Tá okrem iného obmedzuje právo na zhromažďovanie, pričom tento krok má napríklad umožniť zakázať budapeštiansky pochod Pride.



Členovia Výboru EP pre občianske slobody, právne veci, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) sa stretnú so zástupcami vlády, ako aj s predstaviteľmi mimovládnych organizácií.



Okrem nezávislosti súdnictva, slobody médií a akademickej obce budú členov delegácie z Bruselu zaujímať aj protikorupčné opatrenia.



Právne konanie podľa článku 7 Zmluvy o EÚ sa voči Maďarsku začalo v roku 2018 na podnet EP po tom, čo EP usúdil, že v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia základných hodnôt EÚ. Ide o prvú takúto delegáciu od vlaňajších júnových volieb do EP. Naposledy absolvovala podobná delegácia návštevu Maďarska v roku 2021. Členovia delegácie predložia EP správu o stave právneho štátu Maďarska zrejme na jeseň, uzatvára nepszava.hu.











