Delegácia EP navštívi Cyprus v rámci príprav na predsedníctvo
Autor TASR
Brusel 30. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová a lídri politických skupín navštívia v pondelok Nikóziu pri príležitosti príprav Cypru na polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Informuje o tom TASR podľa tlačového vyhlásenia EP.
Počas dvojdňovej návštevy sa europarlamentná delegácia stretne s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom, členmi Rady ministrov, predsedníčkou parlamentu Annitou Demetriovou a predstaviteľmi politických strán. Diskutovať budú o prioritách šesťmesačného predsedníctva, ktoré Cyprus prevezme 1. januára.
„Cyprus preberá kormidlo EÚ v čase rýchlych zmien a rastúcich očakávaní našich občanov. Od znižovania byrokracie pre podniky až po rozširovanie a hľadanie riešení migračných výziev, Európa je v pohybe a Cyprus bude viesť tento proces. Teším sa na spoluprácu s prezidentom Christodulidisom a cyperským predsedníctvom,“ uviedla pred návštevou Metsolová.
Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Cyprus prevezme predsedníctvo po Dánsku a v júli 2026 ho odovzdá Írsku.
