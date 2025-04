Delegácia EP odcestuje do USA, témou budú najmä transatlantické vzťahy

Brusel 7. apríla (TASR) - Delegácia Európskeho parlamentu (EP) pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými navštívi od stredy do piatka Washington, kde bude rokovať o transatlantických vzťahoch so zástupcami amerického Kongresu. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.



Návšteva europoslancov sa uskutoční na pozadí nedávneho oznámenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení rozsiahlych ciel voči globálnym obchodným partnerom. Vo Washingtone sa delegácia pod vedením talianskeho socialistického europoslanca Branda Benifeia stretne predovšetkým so zástupcami Kongresu USA, a to čiastočne s cieľom pripraviť sa na ďalší Transatlantický dialóg zákonodarcov (TLD) – fórum popredných zákonodarcov, ktorého cieľom je posilniť vzťahy medzi EP a Kongresom.



Vo štvrtok by sa poslanci EP mali stretnúť s členmi výboru Snemovne reprezentantov USA, ktorý sa zaoberá strategickou súťažou medzi USA a Čínou, a s novým vedením Výboru pre zahraničné veci Snemovne reprezentantov a členmi frakcie pre Európsku úniu (EÚ).



„Diskusie sa zrejme zamerajú na vývoj v Európe, v neposlednom rade v súvislosti s Ukrajinou, ako aj na bilaterálny obchod, spoluprácu medzi EÚ a Severoatlantickou alianciou (NATO), budúcnosť transatlantických väzieb a vzťahy s Čínou,“ píše sa vo vyhlásení.



Vo štvrtok a v piatok sa europoslanci tiež stretnú so zástupcami amerického ministerstva zahraničných vecí, ako aj s expertnými skupinami a zástupcami Obchodnej komory USA.



Okrem Benifeia pocestujú do Spojených štátov aj podpredsedníčka EP Sophie Wilmésová, predseda Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) David McAllister či predseda Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) Bernd Lange.