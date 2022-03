Delegácia EP pri CoFoE v stredu zhodnotí činnosť pracovných skupín

Brusel 29. marca (TASR) - V stredu (30.3.) sa v Bruseli formou videokonferencie stretnú členovia delegácie Európskeho parlamentu (EP), ktorí sa zúčastňujú na Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE), aby zhodnotili doterajšiu prácu vykonanú pracovnými skupinami konferencie. Informuje spravodajca TASR.



Konferencia o budúcnosti Európy sa pomaly blíži do finále, jej slávnostné ukončenie je naplánované na Deň Európy – 9. mája 2022.



Delegácia europarlamentu zúčastňujúca sa prácach konferencie pozostáva zo 108 európskych zákonodarcov pochádzajúcich zo všetkých členských krajín EÚ a všetkých politických frakcií EP.



Poslanci budú v stredu hodnotiť piate plenárne zasadnutie CoFoE, ktoré sa koncom minulého týždňa (25. – 26.3) konalo v Štrasburgu. To zanalyzovalo predbežné texty návrhov, ktoré vypracovali predsedovia a hovorcovia občanov (cez občianske panely) v spolupráci so spoločným sekretariátom CoFoE. Na víkendovej plenárnej schôdzi sa okrem europoslancov zúčastnili aj poslanci národných parlamentov, zástupcovia vlád členských krajín EÚ a Európskej komisie, ako aj sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov.



Analyzované návrhy vzišli z odporúčaní štyroch európskych tematických občianskych panelov a národných panelových diskusií, príspevkov z viacjazyčnej digitálnej platformy, ako aj z podnetov, ktoré vyplynuli priamo z diskusií pracovných skupín či samotného pléna CoFoE.



Europoslanci na plenárnej schôdzi predstavili doterajšie výsledky činnosti pracovných skupín EP a zdôraznili, že aj najambicióznejšie návrhy občanov musia byť brané vážne a musia byť premietnuté do záverov konferencie. Poslanci sa tiež zaviazali, že budú obhajovať výsledky práce európskych občanov až do ukončenia konferencie.



V súlade s odporúčaniami občanov poslanci EP vyzvali na posilnenie európskeho piliera v oblastiach ako zdravotníctvo, zahraničná politika, mládež, vzdelávanie a kultúra. Európa musí byť podľa nich ambicióznejšia a ujať sa vedenia napríklad v oblasti digitálnej konektivity a mala by aktívnejšie podporovať malé a stredné podniky.



Silná Európska únia by podľa väčšiny europoslancov dokázala lepšie zvládať aj vojnu na Ukrajine. V tejto súvislosti zákonodarcovia upozornili, že ruská invázia na Ukrajine je zlomovým okamihom pre budúcnosť celej Európy, a vyzvali na lepšiu prípravu EÚ na krízové situácie v budúcnosti.



Stredajšie rokovanie europarlamentnej delegácie pri CoFoE má potvrdiť, že cieľom EP je dosiahnuť ambiciózny výsledok premenou odporúčaní občanov na silné legislatívne návrhy, ktoré zohľadnia najnovšie hrozby pre európsku demokraciu, mier a bezpečnosť. Viacerí poslanci Európskeho parlamentu už navrhli, aby po 9. máji tento proces pokračoval v podobe konventu, ktorý by sa ako nástupca CoFoE zameral na revíziu zmlúv o fungovaní EÚ.



spravodajca TASR Jaromír Novak