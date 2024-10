Delegácia EP v Moldavsku hovorí o bezprecedentných zásahoch Ruska

Brusel 21. októbra (TASR) - Škodlivé aktivity, zasahovanie a hybridné operácie zo strany Ruskej federácie pred prezidentskými voľbami a referendom v Moldavsku boli bezprecedentného rozsahu. Uviedol to v pondelok šéf pozorovateľskej delegácie Európskeho parlamentu (EP), nemecký europoslanec Michael Gahler, informuje spravodajca TASR.



Gahler v správe pre médiá pripomenul, že volebná pozorovateľská delegácia EP pozostávala zo siedmich europoslancov zastupujúcich päť krajín EÚ a päť rôznych politických skupín, ktorí monitorovali priebeh volebného procesu v štyroch rôznych lokalitách. Dodal, že europoslanci boli súčasťou širšej medzinárodnej pozorovateľskej misie pod vedením Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



"Naša delegácia súhlasí s vyhlásením predbežných zistení a záverov medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie k prezidentským voľbám a referendu, ktoré sa konali v kontexte ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Táto situácia hlboko zasiahla a stále ovplyvňuje Moldavsko, pričom Rusko masívne zasahovalo a kupovalo hlasy pred voľbami a počas nich," opísal situáciu Gahler, ktorý je členom Európskej ľudovej strany (EPP).



Pripomenul, že europarlament začiatkom októbra prijal uznesenie, v ktorom potvrdil neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavska a jeho smerovaniu do EÚ.



"Dôrazne odsudzujeme škodlivé aktivity, zasahovanie a hybridné operácie zo strany Ruskej federácie, proruských oligarchov a miestnych aktérov sponzorovaných Ruskom. Toto zhubné zasahovanie je bezprecedentného rozsahu a zintenzívnilo sa s blížiacim sa dňom volieb," vyhlásil Gahler. Upozornil, že cieľom Ruska je podkopať volebný proces, bezpečnosť, suverenitu a demokratické základy Moldavska a slobodnú vôľu jeho občanov a podporovať rozdelenie v moldavskej spoločnosti so zámerom ohroziť európsku trajektóriu tejto krajiny.



S odkazom na výsledky referend a prvého kola prezidentských volieb europoslanec skonštatoval, že aj napriek bezprecedentnému masívnemu, zlomyseľnému a nezákonnému zasahovaniu Ruska, najmä prostredníctvom kupovania hlasov, hybridných útokov a dezinformácií, si Moldavčania "vybrali budúcnosť v EÚ".



Podľa jeho slov moldavské orgány za týchto mimoriadnych okolností zorganizovali dobre riadené a efektívne voľby.



V nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb zvíťazila proeurópska prezidentka Maia Sanduová. V druhom kole sa 3. novembra stretne s proruským kandidátom Alexandrom Stoianoglom. Tesná väčšina voličov v súbežnom referende hlasovala za ústavné ukotvenie smerovania krajiny do EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)