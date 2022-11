Delegácia europoslancov vyzvala na tvrdšiu politiku voči Číne

Tchaj-pej 3. novembra (TASR) - Na tvrdší prístup voči Číne vyzval vo štvrtok nemecký europoslanec Reinhard Bütikofer na návšteve Taiwanu. Je vedúcim prvej delegácie ôsmich poslancov Európskeho parlamentu (EP) z Medziparlamentnej aliancie pre Čínu (IPAC). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V stredu delegácia europoslancov rokovala s taiwanskými partnermi. Vo štvrtok ich prijala prezidentka Cchaj Jing-wen, ktorá označila historicky prvú návštevu členov IPAC-u za "mimoriadne významnú".



IPAC je medzinárodná medzistranícka skupina zákonodarcov z 29 krajín, ktorej cieľom je prehĺbiť spoluprácu v otázkach Číny. Jej členkou je aj slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann.



"IPAC pomáha koordinovať demokratické krajiny, aby reagovali na rastúce výzvy autoritárskej Číny," povedal taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie.



Peking považuje demokratický Taiwan za súčasť územia Čínskej ľudovej republiky a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Pevninská Čína tvrdí, že návštevy zahraničných delegácii na tomto ostrove podkopávajú jej suverenitu a územnú celistvosť.



V posledných mesiacoch sa vzájomné napätie vystupňovalo a táto situácia bude hrať úlohu aj na rokovaniach nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza v Pekingu, pripomenula DPA.



Bütikofer Scholzovu návštevu Číny považuje za kontroverznú, pretože podľa neho sa "veľa ľudí obáva, že kancelár v Pekingu neurobí a nepovie, čo by sa malo urobiť a povedať".



Scholz v stredu prisľúbil, že počas svojej štvrtkovej návštevy Číny nebude ignorovať ani "sporné" témy. Kancelár má do Číny odcestovať spolu s predstaviteľmi nemeckých spoločností. Jeho plánovaná cesta do tejto krajiny pritom vyvolala vlnu kritiky.