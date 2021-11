Delegácia europoslancov odporúča intenzívnejšie vzťahy s Taiwanom

Brusel 5. novembra (TASR) - Na zintenzívnenie "interakcií" medzi Taiwanom a zvyškom sveta, najmä však s Európskou úniou, vyzval v piatok francúzsky europoslanec Raphael Glucksmann, ktorý je vedúcim historicky prvej delegácie Európskeho parlamentu (EP) na návšteve Taiwanu. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa Glucksmanna by zintenzívnenie vzťahov s týmto ostrovom znížilo riziko otvoreného konfliktu medzi Taiwanom a Čínou.



"Čím viac interakcií je medzi medzinárodným spoločenstvom a Taiwanom, tým menšie je nebezpečenstvo vo vzťahu medzi Tchaj-pejom a Pekingom. Nemyslíme si, že stretnutie s taiwanskými predstaviteľmi prilieva olej do ohňa, ale práve naopak. Čím viac ukážeme, že nám záleží na našom vzťahu s Taiwanom, tým nižšie bude riziko konfliktu. Vysiela to posolstvo, že útok na taiwanskú demokraciu by niečo stál," vyhlásil francúzsky europoslanec počas tlačovej konferencie v Tchaj-peji.



Podľa jeho názoru práve izolácia ostrova podnecuje riziko vypuknutia konfliktu, preto je potrebné zaradenie taiwanskej otázky do diskusií na úrovni EÚ.



Glucksmann sa v marci tohto roku ocitol na sankčnom zozname Pekingu, spolu s ďalšími štyrmi europoslancami (je medzi nimi aj Miriam Lexmann zo Slovenska). Bola to odpoveď Pekingu na sankcie uvalené EÚ voči Číne kvôli prenasledovani ujgurských moslimov v regióne Sin-ťiang.



Čína, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia, vyvíja dlhodobé úsilie o izoláciu Taiwanu na medzinárodnej scéne. Taiwan preto nie je zastúpený v medzinárodných organizáciách ako sú OSN alebo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Čínsky komunistický režim dôrazne odmieta akékoľvek oficiálne kontakty medzi Taiwanom a predstaviteľmi iných krajín.



Čína vo štvrtok vyjadrila veľkú nespokojnosť s návštevou delegácie poslancov EP na Taiwane. Členovia delegácie totiž vo štvrtok vyhlásili, že Taiwan "nie je sám" a vyzvali na odvážnejšie kroky smerujúce k posilneniu vzťahov medzi EÚ a Taiwanom.



Peking varoval, že dôjde k narušeniu vzťahov medzi Pekingom a Bruselom, pokiaľ Únia nenapraví "chybu" europoslancov, ktorí navštívili Taiwan. "Vyzývame EÚ, aby napravila chybu a nevyslala nesprávne signály taiwanským silám usilujúcim o nezávislosť. V opačnom prípade budú vzťahy medzi Čínou a EÚ narušené," odkázal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.



Týždenník Politico v piatok citoval českú europoslankyňu Markétu Gregorovú, ktorá bola tiež súčasťou delegácie EP na Taiwane, a podľa ktorej bola reakcia Číny očakávaná. "Politika jednej Číny v EÚ neznamená, že nemôžme mať vlastné vzťahy s Taiwanom," uviedla.



Glucksmann v Tchaj-peji vyhlásil, že EÚ je hlavná svetová ekonomická veľmoc a "nemusí sa ničoho báť".



"Ako demokrati komunikujeme s našimi demokratickými priateľmi na Taiwane, bez ohľadu na to, čo si o tom myslia niektoré autokratické režimy," vysvetlil europoslanec. A dodal, že taiwanská demokracia, "jedna z najživších" v Ázii, je poklad, ktorý si treba vážiť a chrániť.



Európsky parlament v októbrovom uznesení vyzval na naliehavé spustenie štúdie o bilaterálnej investičnej dohode medzi EÚ a Taiwanom. Podobná dohoda medzi EÚ a Čínou, dohodnutá koncom minulého roka, je momentálne zmrazená aj kvôli kritike poslancov EP, že Peking porušuje sociálne a ľudské práva svojich obyvateľov.