Delegácia Európskeho parlamentu navštívi po ôsmich rokoch Čínu
Autor TASR
Brusel/Peking 26. marca (TASR) - Deväťčlenná delegácia Európskeho parlamentu (EP) navštívi od 31. marca do 2. apríla Čínu. Pôjde o prvú cestu europoslancov do tejto východoázijskej krajiny po ôsmich rokoch. Zamerajú sa na sektor inovatívnych technológií, dominantné postavenie Číny v oblasti elektronického obchodu a dodržiavanie pravidiel Európskej únie v praxi. Informuje o tom TASR na základe tlačového vyhlásenia EP.
Delegáciu povedie predsedníčka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) Anna Cavazziniová. Na návšteve sa nezúčastní žiadny slovenský europoslanec.
Počas pobytu v Pekingu a Šanghaji plánujú europoslanci prezentovať postoj EÚ k digitálnej regulácii, strategickej autonómii a bezpečným digitálnym trhom, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti výrobkov.
„Hlavnou obavou IMCO sú systémové porušenia právnych predpisov EÚ a veľký objem nevyhovujúcich malých zásielok pochádzajúcich z online platforiem mimo EÚ vrátane Číny,“ uvádza sa vo vyhlásení EP.
Delegácia sa stretne s čínskymi politickými predstaviteľmi, ako aj so zástupcami veľkých spoločností vrátane Sheinu a Temu. Navštívi aj medzinárodné letisko Pchu-tung, kde sa oboznámi s colnými kontrolami a importno-exportnými aktivitami.
Čína je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ po USA a Spojenom kráľovstve a druhým najväčším partnerom v obchode s tovarom. Obchodný deficit EÚ s Čínou rastie a v roku 2024 dosiahol 305,8 miliardy eur. Dovoz tvorí najmä strojárska produkcia, vozidlá a ďalšie priemyselné výrobky. Hospodárske vzťahy medzi EÚ a Čínou sú zároveň často vnímané ako nevyvážené pre výraznú asymetriu v otvorenosti ich trhov.
