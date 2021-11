Európska delegácia žiada posilnenie vzťahov medzi EÚ a Taiwanom

Tchaj-pej 4. novembra (TASR) - Delegácia pozostávajúca z poslancov Európskeho parlamentu počas svojej vôbec prvej návštevy Taiwanu vo štvrtok vyhlásila, že tento diplomaticky izolovaný ostrov nie je sám a žiadala odvážnejšie kroky s cieľom posilniť vzťahy medzi EÚ a Taiwanom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Taiwan v súčasnosti čelí stupňujúcemu sa tlaku zo strany Pekingu, pripomína Reuters. Tento ostrov, ktorý neudržiava formálne diplomatické vzťahy so žiadnou európskou krajinou okrem Vatikánu, je odhodlaný vzťahy s členskými krajinami EÚ prehĺbiť.



"Prišli sme sem s veľmi jednoduchou a jasnou správou — Nie ste sami. Európa stojí pri vás," uviedol francúzsky europoslanec Raphaël Glucksmann počas stretnutia s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen.



"Našu návštevu možno považovať za dôležitý prvý krok... Ďalej však potrebuje veľmi konkrétny program stretnutí na vysokej úrovni a konkrétne kroky, aby sme spoločne vybudovali silnejšie európsko-taiwanské partnerstvo," uviedol Glucksmann, ktorý delegáciu vedie.



Delegácia EP pricestovala na Taiwan v stredu a počas trojdňovej návštevy bude s predstaviteľmi Taiwanu diskutovať o skúsenostiach tejto krajiny v boji proti dezinformáciám a pokusom o zasahovanie do demokracie, médií, kultúry a vzdelávania, ako aj o úsilí Taiwanu posilniť odolnosť proti kybernetickým útokom.



"Dúfame, že sa nám podarí založiť demokratickú alianciu zameranú na boj proti dezinformáciám," uviedla Cchaj počas stretnutia s členmi delegácie.



Návšteva európskej delegácie prichádza v období, keď Čína zvýšila vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušila vzdušný priestor tohto ostrova, aby tak prinútila predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu. Čínska vláda totiž považuje demokratický Taiwan s jeho vlastnou autonómnou vládou za súčasť pevninskej Číny. Taiwan to však odmieta.



Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie sa v piatok (29. októbra) stretol s niektorými europoslancami v Bruseli po tom, čo navštívil Česko a Slovensko. Čína jeho návštevu Európy odsúdila.



Práve pre obavy z odvetných krokov Číny mnohé krajiny nechcú hostiť vysokých predstaviteľov Taiwanu a obávajú sa tiež na tento ostrov, na ktorý si Čína robí nároky, poslať svoje delegácie.