Delegácia Hamasu bude s egyptskými sprostredkovateľmi rokovať v Káhire

Káhira 26. apríla (TASR) - Delegácia palestínskeho militantného hnutia Hamas sa v sobotu v Káhire stretne s egyptskými sprostredkovateľmi, aby rokovala o prímerí v Pásme Gazy, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Vyjednávači Hamasu, ktorých vedie člen dočasného výboru hnutia Chalíl Hajja, odcestovali do Káhiry,“ uviedol v piatok vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Táhir Núnú. „Zajtra sa stretnú s egyptskými predstaviteľmi, aby prediskutovali víziu Hamasu o ukončení vojny,“ dodal a zopakoval, že zbrane Hamasu nebudú predmetom rokovaní.



Nová snaha prichádza po tom, čo Hamas tento mesiac odmietol najnovší izraelský návrh na zabezpečenie prepustenia rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Militanti uviedli, že neprijmú „čiastočnú“ dohodu o prímerí a vyzvali na „komplexnú“ dohodu o zastavení vojny, ktorú vyvolali útoky Hamasu na Izrael v októbri 2023.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo viac než 15 mesiacov trvajúce boje. Hamas počas prímeria prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však 18. marca obnovil boje v tejto palestínskej enkláve a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci. Rokovania odvtedy nepriniesli žiaden pokrok.



Predstaviteľ Hamasu v utorok (22. apríla) uviedol, že delegácia hnutia sa stretne s egyptskými predstaviteľmi, aby prediskutovala „nové nápady“ týkajúce sa prímeria. Piatkové oznámenie o termíne rokovaní prišlo po tom, čo Svetový potravinový program (WFP) OSN oznámil, že vyčerpal svoje zásoby potravín v Gaze.



Od obnovenia izraelských vojenských operácií bolo v palestínskej enkláve zabitých už najmenej 2062 ľudí. Celkový počet obetí od začiatku vojny v Gaze sa tak zvýšil na najmenej 51.439.



Vojnu vyvolal teroristický útok palestínskych militantov na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom zabili 1218 osôb, väčšinou civilistov, a ďalších zhruba 250 uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy.