Delegácia Hamasu dorazila do Káhiry na rokovania o prímerí

Káhira 4. mája (TASR) - Delegácia palestínskeho militantného hnutia Hamas dorazila v sobotu do Káhiry na rokovania o možnom prímerí v Pásme Gazy, v rámci ktorého by mohli byť do Izraela vrátaní aj niektorí rukojemníci, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj z Hamasu. Podľa egyptských zdrojov by na rokovaniach mal byť prítomný aj riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns, informuje TASR.



Egyptská spravodajská televízia al-Káhira potvrdila, príchod delegácie do egyptského hlavného mesta.



"Dnešné výsledky budú iné. Dosiahli sme v mnohých bodoch dohodu a zostáva len niekoľko bodov," uviedol jeden zo zdrojov z oblasti egyptskej bezpečnosti.



Opatrne alebo optimisticky sa vyjadril aj nemenovaný palestínsky predstaviteľ . "Veci vyzerajú tentoraz lepšie. No to, či príde k dohode záleží na tom, či Izrael ponúkol, čo treba," uviedol.



Hamas v piatok uviedol, že ide do Káhiry pozitívne naladený po tom, čo preskúmal návrh dohody o prímerí.



Nemenovaný vysokopostavený izraelský predstaviteľ v sobotu pre agentúru AFP uviedol, že jeho krajina vyšle do Káhiry delegáciu, iba ak uvidí pozitívny vývoj na dohode o prepustení rukojemníkov.



Sprostredkovatelia z Kataru, Egypta a Spojených štátov čakajú na odpoveď Hamasu na návrh o prímerí. Dokument podľa Británie navrhuje pozastavenie bojov v Pásme Gazy na 40 dní a výmenu rukojemníkov za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.



Ak by sa obe strany dohodli, išlo by o prvé prerušenie bojov od vlaňajšieho novembra, keď militanti tiež prepustili 105 rukojemníkov výmenou za 240 palestínskych väzňov.



Rokovania o prímerí doteraz viazli na požiadavke Hamasu na trvalé prímerie a úplne stiahnutie izraelských vojsk z Pásma Gazy. Na strane Izraela zase predstavujú problém opakujúce sa prísľuby premiéra Benjamina Netanjahua, že Izrael spustí pozemný útok na juhogazské mesto Rafah a po skončení prímeria obnoví operácie zamerané na zničenie Hamasu.



"Izrael nebude za žiadnych okolností súhlasiť s ukončení vojny v rámci dohody o prepustení našich rukojemníkov," uviedol v sobotu podľa Reuters nemenovaný izraelský predstaviteľ, ktorý tak naznačil, že pozícia Izraelu sa nezmenila.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po októbrovom útoku Hamasu, pri ktorom zomrelo asi 1200 ľudí. Ďalších približne 250 militanti uniesli. Hamas niektorých prepustil už v novembri, pričom Izrael odhaduje, že v zajatí je stále asi 129 ľudí. Podľa armády však už niekoľko z nich zomrelo.



Izrael na útok reagoval rozsiahlymi náletmi a neskôr aj pozemnou ofenzívou. Podľa palestínskych úradov si vojna v Gaze vyžiadala približne 34.600 obetí na životoch.