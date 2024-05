Delegácia Hamasu dorazila do Káhiry na rokovania o prímerí

Káhira 8. mája (TASR) — Delegácia palestínskeho militantného hnutia Hamas pricestovala v utorok z Kataru do Egypta na rokovania o prímerí v Pásme Gazy. Oznámil to vo vyhlásení samotný Hamas, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Webová stránka al-Qahera News napojená na egyptské tajné služby s odvolaním sa nemenovaného vysoko postaveného predstaviteľa uviedla, že v Káhire už pokračujú rokovania o prímerí, na ktorých sa zúčastňujú "všetky strany" vrátane sprostredkovateľov z Kataru, Spojených štátov a Egypta, uvádza agentúra AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už skôr v utorok informoval, že do Káhiry dorazila na rokovania už aj delegácia jeho krajiny.



Podľa zdroja z egyptského letiska do Káhiry v utorok pricestoval na rokovania o prímerí aj šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns. CIA to odmietla komentovať, keďže neposkytuje informácie o zahraničných cestách svojho riaditeľa.



Hamas v pondelok večer informoval Egypt a Katar, že schválil ich návrh na dohodu o prímerí s Izraelom. Urobil tak po tom, čo izraelská armáda v pondelok začala evakuovať časť mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Izrael neskôr oznámil, že jeho armáda prevzala kontrolu nad palestínskou časťou pohraničného priechodu v Rafahu, ktorý sa nachádza na hraniciach Egypta a Pásma Gazy.



Netanjahu v utorok uviedol, že najnovší návrh na prímerie nenapĺňa základné požiadavky Izraela a vyvíjanie vojenského tlaku je stále nevyhnutné pre návrat rukojemníkov.



Popredný predstaviteľ Hamasu Usáma Hamdán v utorok varoval Izrael, že ak bude jeho operácia v Rafahu pokračovať, nedosiahne sa nijaká dohoda o prímerí. Dodal, že návrh na prímerie, ktorý Hamas prijal, zodpovedá minimu požiadaviek Palestínčanov a jeho hnutia.