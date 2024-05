Delegácia Hamasu mieri do Káhiry, chce obnoviť rokovania o prímerí

Gaza 4. mája (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas uviedlo, že jeho delegácia odcestuje v sobotu "s pozitívnym duchom" naspäť do Káhiry, kde chce obnoviť rozhovory o prímerí v Pásme Gazy v rámci najnovšieho úsilia o zastavenie takmer sedemmesačnej vojny s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zahraniční sprostredkovatelia čakali na reakciu Hamasu na návrh na pozastavenie bojov v Pásme Gazy na 40 dní a výmenu desiatok rukojemníkov Hamasu za palestínskych väzňov.



"Zdôrazňujeme pozitívneho ducha, s akým sa vedenie Hamasu zaoberalo návrhom na prímerie, ktorý nedávno dostalo a do Káhiry ideme v rovnakom duchu, aby sa dosiahla dohoda," uviedlo v piatok palestínske hnutie na svojej webstránke.



"My v palestínskom hnutí odporu sme odhodlaní dosiahnuť dohodu, ktorá splní požiadavky našich ľudí na úplné zastavenie agresie, stiahnutie okupačných síl, návrat vysídlených osôb, pomoc a rekonštrukciu a serióznu dohodu o výmene," uvádza sa vo vyhlásení Hamasu.



Hlavným kameňom úrazu v rokovaniach doteraz bolo, že zatiaľ čo Hamas požadoval trvalé prímerie, izraelský premiér Benjamin Netanjahu sľuboval zlikvidovať jeho zvyšných bojovníkov v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, ktoré je preplnené vysídlenými civilistami. Premiér trval na tom, že pošle do Rafahu pozemné jednotky napriek silným obavám OSN a spojenca USA o bezpečnosť 1,2 milióna civilistov v meste.



Člen vedenia Hamasu obvinil v piatok Netanjahua zo snahy mariť úsilie o navrhované prímerie v Gaze a dohodu o prepustení rukojemníkov svojimi hrozbami, že bude pokračovať v boji proti militantom. "Netanjahu bol tým, kto robil obštrukcie počas všetkých predchádzajúcich kôl dialógu... a je jasné, že ním stále je," vyhlásil člen vedenia Hamasu Hossam Badran.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok varovala, že pozemný útok izraelskej armády na mesto Rafah sa môže skončiť masakrom. "WHO je hlboko znepokojená prípadnou vojenskou operáciou v Rafahu, ktorá by viedla k masakru a ďalšiemu oslabeniu beztak narušeného zdravotníckeho systému," uviedol riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.