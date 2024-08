Delegácia Hamasu pricestovala do Káhiry, rokovaní sa však nezúčastní

Káhira 24. augusta (TASR) - Predstavitelia militantného hnutia Hamas pricestovali v sobotu do Káhiry. Na rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy sa však priamo nezúčastnia, píše TASR podľa agentúr AFP, DPA a Reuters.



Delegácia Hamasu do egyptskej metropoly (Káhira) priletela z Kataru, kde sídli politický úrad hnutia, píše DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia letiska v Káhire.



Cieľom rokovaní je prímerie a výmena rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v Izraeli. Ďalšie kolo rozhovorov sa má začať v nedeľu, uviedol pre AFP egyptský zdroj oboznámený so situáciou.



Sprostredkovatelia z Egypta a Kataru plánujú delegáciu Hamasu oboznámiť so stavom rokovaní, píše DPA. Predstaviteľ hnutia Hamas, ktorý však chcel zostať v anonymite, pre AFP uviedol, že toto oboznámenie neznamená účasť hnutia na rokovaniach.



Hamas podľa vyjadrení svojho predstaviteľa bude trvať na tom, aby Izrael z Pásma Gazy stiahol všetky svoje sily - vrátane územia na hraniciach s Egyptom, ktoré je označované ako Filadelfský koridor.



Pod týmto približne 14-kilometrov dlhým koridorom sa podľa izraelskej armády nachádza viacero tunelov hnutia Hamas. Izrael trvá na udržaní svojej vojenskej prítomnosti v tejto oblasti s cieľom zabrániť pašovaniu zbraní do Pásma Gazy.



Izrael a Hamas spolu komunikujú len nepriamo, pripomína DPA a dodáva, že dohodu sa usilujú sprostredkovať Egypt, Katar a USA.