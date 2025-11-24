< sekcia Zahraničie
Delegácia Hamasu rokovala v Káhire so šéfom egyptskej tajnej služby
V Pásme Gazy platí od 10. októbra krehké prímerie, napriek tomu však z tohto vojnou zničeného územia pravidelne hlásia nové izraelské útoky.
Autor TASR
Káhira 24. novembra (TASR) - Delegácia palestínskeho militantného hnutia Hamas v nedeľu rokovala v Káhire so šéfom egyptskej tajnej služby o dohode o prímerí v Pásme Gazy a tamojšej situácii. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
V Pásme Gazy platí od 10. októbra krehké prímerie, napriek tomu však z tohto vojnou zničeného územia pravidelne hlásia nové izraelské útoky. Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania dohody, ktorú pomohli sprostredkovať Spojené štáty, Katar a Egypt.
Hamas vo vyhlásení o rokovaniach v Káhire uviedol, že na stretnutí so riaditeľom egyptskej spravodajskej služby Hasanom Rašádom potvrdil svoj záväzok plniť prvú fázu dohody. Delegáciu hnutia viedol exilový líder Chalíl Hajja.
Palestínska skupina pre údajné izraelské porušovanie dohody vyzvala na zavedenie „jasného a definovaného mechanizmu“ pod dohľadom sprostredkovateľov, ktorý by dokumentoval a zabránil takémuto konaniu.
Diskusie v Egypte sa týkali aj druhej fázy, ktorá sa podľa agentúry AFP vzťahuje na ozbrojenie Hamasu, zriadenie prechodnej správy a nasadenie medzinárodných stabilizačných síl v Pásme Gazy. Hamas však zložiť zbrane odmieta.
Jednou z naliehavých otázok je tiež situácia militantov tuneloch v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Hamas tvrdí, že stratil s nimi kontakt, a médiá predpokladajú, že v tuneloch ich mohlo uviaznuť až 200.
