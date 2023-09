Delegácia jemenských povstalcov má v Saudskej Arábii rokovať o mieri

Dubaj 15. septembra (TASR) — Delegácia húsijských povstalcov priletela do Saudskej Arábie na rozhovory o možnom ukončení dlhoročnej občianskej vojny v Jemene. TASR informuje podľa agentúry AP.



Štátna saudskoarabská tlačová agentúra bez ďalších podrobností uviedla, že do kráľovstva bola pozvaná húsíjská delegácia. Anglicky písané noviny Arab News spájané s kráľovskou rodinou kráľovstva informovali, že do Rijádu vo štvrtok večer priletela 10-členná delegácia húsíjov.



Jemen sa zmieta v občianskej vojne od roku 2014, keď Iránom podporovaní húsijskí povstalci obsadili hlavné mesto Saná. Boje spôsobili jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. Medzinárodne uznávaná vláda sa presunula na juh a potom do exilu v Saudskej Arábii.



Dlhoročná vojna je zástupným konfliktom Iránu a Saudskej Arábie. Po uvoľnení napätia medzi oboma regionálnymi mocnosťami sprostredkovaného Čínou zosilneli aj ich diplomatické aktivity.



Omán navštívil tento týždeň saudský korunný princ Mohammed bin Salmán, pričom práve cez túto krajinu do Jemenu smerovali iránske zbrane pre húsíov. Saudskí predstavitelia neskôr podľa agentúry AP dostali listy od iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího. Ich obsah však verejne nepriznala ani jedna z krajín.



Najvyšší predstaviteľ húsijských povstalcov poľný maršál Mahdí al-Mašát prostredníctvom tlačovej agentúry SABA vydal vyhlásenie, v ktorom ocenil mierové úsilie.