Delegácia jemenských separatistov v Rijáde oznámila rozpad
Hovorca STC v Abú Zabí oznámenie poprel. Podľa jeho slov s delegáciou nie je možné nadviazať kontakt a správa o rozpade je „smiešna“.
Rijád 9. januára (TASR) - Delegácia jemenských separatistov v Rijáde v piatok oznámila, že Južná prechodná rada (STC) sa rozpadá po neúspešnom pokuse o obsadenie územia na juhu krajiny a úteku jej lídra Ajdarúsa az-Zubajdího do Spojených arabských emirátov (SAE). Vyhlásenie poprel hovorca STC a označil ho za smiešne. Informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
O rozpustení informoval v saudskoarabskej televízii jeden z členov delegácie separatistov na rokovaniach v Rijáde. „Oznamujeme rozpad Južnej prechodnej rady,“ uviedol v pripravenom prejave a podľa AFP pôsobil roztržito.
STC bola súčasťou medzinárodne uznanej jemenskej vlády. Začiatkom decembra s podporou SAE spustila ofenzívu na juhu krajiny a ovládla rozsiahle časti ropnej provincie Hadramaut a územia v susednej Mahre. Vytlačila odtiaľ jednotky lojálne vláde a napojené na islamistické skupiny. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie minulý týždeň pri protiútokoch podľa AFP postup separatistov zvrátila.
