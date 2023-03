Delegácia maďarských poslancov podporila vstup Fínska do NATO

Helsinki 9. marca (TASR) - Delegácia poslancov maďarského parlamentu počas stredajšej návštevy Helsínk vyjadrila podporu členstvu Fínska v Severoatlantickej aliancii. Členovia delegácie však neuviedli, kedy maďarský parlament fínsky vstup do NATO ratifikuje, informuje agentúra AP.



Štvorčlenná delegácia poslancov maďarského parlamentu z vládnej strany Fidesz vedená bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom už v utorok absolvovala rokovania v Štokholme, venované švédskemu vstupu do NATO. Maďarskí zákonodarcovia v Štokholme deklarovali podporu členstvu Švédska v Aliancii.



Csaba Hende v stredu v Helsinkách vyhlásil, že vstup Fínska do NATO podporuje väčšina poslancov maďarského parlamentu. Ratifikácia fínskeho členstva však podľa neho ešte istý čas potrvá.



"Prerokovanie medzinárodných dohôd si vyžaduje čas," povedal Hende podľa fínskej verejnoprávnej televízie YLE. Maďarskí poslanci podľa neho pricestovali do Helsínk, aby si vyjasnili postoje Fínska k viacerým aktuálnym medzinárodným otázkam.



Predseda fínskeho parlamentu Matti Vanhanen po rokovaní s maďarskými poslancami uviedol, že absolvovali diskusiu, ktorá "zlepšila atmosféru". Maďarskí poslanci si podľa neho jasne uvedomujú, že vstup Fínska bude znamenať posilnenie celej Aliancie, konkrétny termín jeho ratifikácie však neuviedli, povedal Vanhanen.



Podľa vyhlásenia fínskeho parlamentu Maďarsko uznáva, že Fínsko spĺňa podmienky členstva v Severoatlantickej aliancii a nespája túto záležitosť so žiadnymi inými otázkami.



Maďarsko, podobne ako Turecko, už vyše pol roka odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO o Fínsko a Švédsko. Tieto dve severské krajiny sa rozhodli zanechať svoju dlhoročnú neutralitu a požiadať o vstup do Severoatlantickej aliancie po vlaňajšom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu.



Vládnuca maďarská strana Fidesz minulý týždeň vyjadrila podporu ďalšiemu rozširovaniu Aliancie. Zároveň však deklarovala, že o vstup do NATO sa momentálne uchádzajú krajiny, ktoré vraj v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali. Podľa agentúry AP sa tieto tvrdenia týkajú kritických vyjadrení Fínska a Švédska o stave maďarskej demokracie.



Návrh na ratifikáciu vstupu Fínska a Švédska do NATO bol maďarskému parlamentu predložený už v júli 2022. V súčasnosti sa očakáva, že maďarskí poslanci budú o tejto záležitosti hlasovať na parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne 20. marca.



Šéf švédskej diplomacie Tobias Billström v utorok vyjadril nádej, že maďarskí poslanci odsúhlasia členstvo oboch krajín v NATO ešte v marci.