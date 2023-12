Delegácia OSN vyzvala na ukončenie vojny medzi Izraelom a Hamasom

Káhira 11. decembra (TASR) - Diplomati zastupujúci niektorých stálych a nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN v pondelok vyzvali na ukončenie bojov medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



S týmto apelom prišli počas návštevy hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a palestínskym Pásmom Gazy, cez ktorý sa do enklávy prepravuje humanitárna pomoc. Predtým diplomati zavítali do egyptského mesta Aríš, kde sa sústreďuje humanitárna pomoc pre Gazu.



Ako informovala agentúra Reuters, veľvyslanec Číny pri OSN, Čang Ťün, na otázku novinárov, či má nejaký odkaz pre štáty, ktoré sú proti prímeriu v Gaze, odpovedal: "Už toho bolo dosť."



"Realita je ešte horšia, než sa dá opísať slovami," uviedol zástupca Ekvádoru pri OSN José De La Gasca.



Stála zástupkyňa Spojených arabských emirátov (SAE) pri OSN Lana Nusajbíová doplnila, že diplomati boli informovaní, že obyvatelia Gazy umierajú na podvýživu, pre nedostatočnú starostlivosť kolabujúceho zdravotníckeho systému, pre nedostatok vody a jedla, ako aj v dôsledku bojov medzi Hamasom a Izraelom, ktoré si doteraz na palestínskych územiach - podľa bilancie Hamasu - vyžiadali životy viac ako 18.000 ľudí, väčšinou žien a detí.



V tejto situácii šéf Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippe Lazzarini informoval o "implózii občianskej neposlušnosti", keď obyvatelia Pásma Gazy, ktorí niekoľko dní nejedli, rabujú centrá na distribúciu pomoci a zastavujú kamióny na cestách, keď sa snažia získať zásoby jedla pre svoje rodiny.



"Pomoc nie je dostatočná," povedal podľa Reuters Lazzarini. "V Gaze prevláda hlad... Väčšina ľudí len spí na betóne."



Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia označil podmienky v Gaze za "katastrofálne" a povedal, že tí, ktorí sú proti prímeriu, by mali "čeliť realite".



Nebenzia súčasne odmietol obvinenia, že zo strany Moskvy je pokrytecké odsudzovať Izrael, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine.



Agentúra DPA s odvolaním sa na egyptské ministerstvo zahraničných vecí spresnila, že delegáciu BR OSN tvorili veľvyslanci Ruska, Číny, Brazílie, Kórey, Ghany, Japonska a SAE.



Diplomati zastupujúci v OSN Spojené štáty a Francúzsko sa na ceste nezúčastnili.



Reuters pripomenul, že väčšina členských štátov OSN podporuje okamžité a trvalé prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktorý ovláda Pásmo Gazy, kde sa životné podmienky pre 2,3 milióna jeho obyvateľov každým dňom vojny zhoršujú. Drvivá väčšina z nich bola vyhnaná zo svojich domovov.



Pätnásťčlenná Bezpečnostná rada momentálne rokuje o rezolúcii navrhnutej SAE, ktorá požaduje, aby bojujúce strany "povolili používanie všetkých pozemných, námorných a leteckých trás do a cez" Gazu na dodávky humanitárnej pomoci.



Na žiadosť arabských a moslimských štátov v utorok v New Yorku zasadne Valné zhromaždenie OSN, ktoré bude pravdepodobne hlasovať o návrhu rezolúcie požadujúcej okamžité humanitárne prímerie.



O rezolúcii navrhujúcej okamžité prímerie hlasovala minulý piatok aj Bezpečnostná rada OSN. Spojené štáty, ktoré v konflikte v Pásme Gazy podporujú Izrael, však tento návrh vetovali.



Izrael útočí na Pásmo Gazy zo vzduchu aj zo zeme a zovrel ho i do blokády v odvete za útok Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom podľa Izraela zahynulo 1200 ľudí a ďalších okolo 240 bolo vzatých za rukojemníkov.