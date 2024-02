Delegácia senátorov z USA žiadala schválenie vstupu Švédska do NATO

Budapešť 19. februára (TASR) - Delegácia amerického Senátu v nedeľu navštívila Budapešť a maďarskú vládu vyzvala, aby okamžite schválila žiadosť Švédska o vstup do NATO. Predstavitelia maďarskej vlády stretnutie so senátormi odmietli. Maďarsko ako jediná z 31 členských krajín NATO stále neschválila vstup Švédska do Aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Členmi delegácie sú zástupcovia Demokratickej aj Republikánskej strany. V spoločnom vyhlásení, do ktorého mala AP možnosť nahliadnuť, pripomínajú dôležitú úlohu, ktorú môže Maďarsko zohrať v oblasti európskej a transatlantickej bezpečnosti. Tiež upozorňujú, že Budapešť nedodržala predchádzajúci prísľub, že nebude poslednou členskou krajinou NATO, ktorá vstup Švédska odobrí. Jeho postoj preto ohrozuje transatlantickú bezpečnosť.



Členovia maďarskej vlády premiéra Viktora Orbána i poslanci vládnucej strany Fidesz v nedeľu odmietli stretnúť sa s americkými senátormi. Demokratka Jeanne Shaheenová, senátorka za štát New Hampshire, to označila za sklamanie. Vyjadrila však presvedčenie, že vstup Švédska bude predložený na ratifikáciu 26. februára, keď zasadne maďarský parlament.



Orbán v sobotu vyhlásil, že vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie bude môcť byť ratifikovaný na jarnej schôdzi Národného zhromaždenia, ktorá sa začne 26. februára.



Švédsko spolu s Fínskom po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Na to je potrebné jednohlasné schválenie všetkými 31-členmi Severoatlantickej aliancie. Fínsko sa k NATO pripojilo vlani v apríli. Maďarsko však prijatie Štokholmu stále blokuje.