Delegácia Talibanu absolvuje v Ženeve diplomatické rozhovory

Ženeva 8. februára (TASR) - Delegácia Talibanu je v Ženeve, kde má s predstaviteľmi švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí a mimovládnymi organizáciami rokovať o prístupe humanitárnej pomoci do Afganistanu a tiež o ľudských právach. Oznámilo to v utorok švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí, z vyhlásenia ktorého citovala agentúra AFP, informuje TASR.



"Členovia delegácie budú diskutovať o prístupe humanitárnej pomoci k obyvateľstvu v núdzi, ako aj o ochrane humanitárnych pracovníkov a rešpektovaní ľudských práv," povedala hovorkyňa švajčiarskeho rezortu diplomacie.



Uviedla tiež, že na programe rozhovorov "v dôvernom režime" je aj "ochrana detí počas konfliktov a správa zamínovaných území". Zdôraznila však, že prítomnosť Talibanu vo Švajčiarsku neznamená uznanie tohto režimu, ktorý vlani v auguste prevzal moc v Afganistane. AFP pripomína, že vládu Talibanu dosiaľ oficiálne neuznala nijaká krajina.



V Ženeve, ktorá je domovom viacerých agentúr OSN, má delegácia Talibanu okrem iného absolvovať rozhovory aj s predstaviteľmi Medzinárodného výboru Červeného kríža.



Švajčiarska tlačová agentúra ATS uviedla, že delegácia Talibanu má približne desať členov a vedie ju Latífulláh Hakímí, popredný predstaviteľ talibanského ministerstva obrany. ATS tiež uvádza, že do Ženevy ju pozvala mimovládna organizácia Geneva Call, ktorá sa zaoberá ochranou civilistov počas konfliktov.



Od prevzatia moci Talibanom sa Afganistan zmieta vo finančnom chaose s rastúcou infláciou aj nezamestnanosťou. Pozastavenie dodávok humanitárnej pomoci navyše v tejto krajine, spustošenej dlhoročným konfliktom, vyvolalo aj humanitárnu krízu.



Hovorkyňa švajčiarskeho rezortu diplomacie uviedla, že Afganistan sa v stave núdze ocitol v dôsledku ozbrojených konfliktov, pandémie covidu a jej socioekonomických dôsledkov, ako aj nepriaznivého počasia. "Podvýživa aktuálne hrozí 23 miliónom Afgancov, pričom veľká časť tamojšieho obyvateľstva žije pod hranicou chudoby," dodala.