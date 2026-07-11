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Delegácia USA rokuje o stiahnutí izraelských jednotiek z juhu Libanonu
Libanon si ako podmienku na účasť na tých rokovaniach stanovil stiahnutie izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón.
Autor TASR
Bejrút 11. júla (TASR) - Americká vojenská delegácia pricestovala do Bejrútu na rokovania s predstaviteľmi libanonskej armády o stiahnutí izraelských jednotiek z určených oblastí na juhu Libanonu. Pre agentúru AFP to v sobotu povedal libanonský vojenský predstaviteľ, píše TASR.
„Americká delegácia pricestovala a začala stretnutia s velením libanonskej armády s cieľom prerokovať mechanizmy na implementáciu prvej pilotnej zóny, z ktorej sa Izraelčania stiahnu, čo umožní nasadenie libanonskej armády,“ objasnil predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
Práve to je podľa jeho slov hlavným cieľom, s ktorým delegácia Spojených štátov prišla do Libanonu.
Na základe rámcovej dohody, ktorú Izrael a Libanon dosiahli 26. júna, sa izraelská armáda postupne stiahne z južného Libanonu, kam poslala jednotky v rámci svojej operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh.
Dohoda stanovuje, že armáda prevezme plnú kontrolu nad dvoma malými oblasťami označovanými ako „pilotné zóny“.
Veľvyslanec USA v Libanone Michel Issa vo štvrtok povedal libanonskému prezidentovi Džúzífovi Awnovi, že americká vojenská delegácia v najbližších dňoch pricestuje do Bejrútu, aby „stanovila mechanizmus realizácie priamo na mieste“.
Podľa amerického predstaviteľa hovoriaceho pod podmienkou zachovania anonymity strany prešli do fázy implementácie tejto rámcovej dohody, pričom „prvá pilotná zóna“ bude spustená v priebehu nasledujúcich dní.
Dohoda, ktorú Hizballáh odmieta, nestanovuje časový rámec pre stiahnutie Izraela a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizballáh ozbrojený, ich jednotky zostanú v „bezpečnostnej zóne“ na libanonskom území v hĺbke desať kilometrov.
Izrael pokračuje vo svojich útokoch v Libanone napriek prímeriu. Tamojšia tlačová agentúra NNA informovala v sobotu o niekoľkých útokoch na juhu krajiny.
Libanonská a izraelská delegácia absolvovali od začiatku vojny päť kôl rokovaní a ďalšie stretnutie je naplánované na stredu a štvrtok (15. a 16. júla) v Ríme.
Libanon si ako podmienku na účasť na tých rokovaniach stanovil stiahnutie izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón.
„Americká delegácia pricestovala a začala stretnutia s velením libanonskej armády s cieľom prerokovať mechanizmy na implementáciu prvej pilotnej zóny, z ktorej sa Izraelčania stiahnu, čo umožní nasadenie libanonskej armády,“ objasnil predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
Práve to je podľa jeho slov hlavným cieľom, s ktorým delegácia Spojených štátov prišla do Libanonu.
Na základe rámcovej dohody, ktorú Izrael a Libanon dosiahli 26. júna, sa izraelská armáda postupne stiahne z južného Libanonu, kam poslala jednotky v rámci svojej operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh.
Dohoda stanovuje, že armáda prevezme plnú kontrolu nad dvoma malými oblasťami označovanými ako „pilotné zóny“.
Veľvyslanec USA v Libanone Michel Issa vo štvrtok povedal libanonskému prezidentovi Džúzífovi Awnovi, že americká vojenská delegácia v najbližších dňoch pricestuje do Bejrútu, aby „stanovila mechanizmus realizácie priamo na mieste“.
Podľa amerického predstaviteľa hovoriaceho pod podmienkou zachovania anonymity strany prešli do fázy implementácie tejto rámcovej dohody, pričom „prvá pilotná zóna“ bude spustená v priebehu nasledujúcich dní.
Dohoda, ktorú Hizballáh odmieta, nestanovuje časový rámec pre stiahnutie Izraela a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizballáh ozbrojený, ich jednotky zostanú v „bezpečnostnej zóne“ na libanonskom území v hĺbke desať kilometrov.
Izrael pokračuje vo svojich útokoch v Libanone napriek prímeriu. Tamojšia tlačová agentúra NNA informovala v sobotu o niekoľkých útokoch na juhu krajiny.
Libanonská a izraelská delegácia absolvovali od začiatku vojny päť kôl rokovaní a ďalšie stretnutie je naplánované na stredu a štvrtok (15. a 16. júla) v Ríme.
Libanon si ako podmienku na účasť na tých rokovaniach stanovil stiahnutie izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón.