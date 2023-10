Delegácia USA zrušila návštevu Japonska a Kórey pre vonkajšie udalosti

Tokio 10. októbra (TASR) - Líder demokratickej väčšiny v americkom Senáte Chuck Schumer a jeho delegácia zrušili cestu do Južnej Kórey a Japonska, vyhlásilo v utorok veľvyslanectvo USA v Tokiu. Do týchto krajín mali vycestovať po pondelkovom stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Veľvyslanectvo v tlačovej správe uviedlo, že "cesta delegácie do Japonska sa zrušila v dôsledku vonkajších udalostí". Hovorca veľvyslanectva dodal, že sa ruší aj cesta do Južnej Kórey. Odmietol však povedať, o aké vonkajšie udalosti ide.



Delegácia zrušila cesty po tom, ako USA informovali, že palestínske militantné hnutie Hamas zabilo počas sobotňajšieho útoku na Izrael 11 Američanov a ďalších pravdepodobne drží ako rukojemníkov.



Schumer sa s delegáciou v sobotu stretol s regionálnym šéfom Komunistickej strany v Šanghaji Čchen Ťi-ningom, v pondelok rokoval okrem čínskeho prezidenta aj s ministrom zahraničných vecí Wang Im. Návšteva sa konala v snahe zmierniť napätie medzi USA a Čínou.