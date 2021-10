Delegácia výboru EP ukončila trojdňové monitorovanie v Maďarsku

Budapešť 1. októbra (TASR) - Delegácia monitorovacej skupiny Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) ukončila v piatok trojdňovú misiu v Maďarsku. Podľa spravodajského servera hu.euronews.com delegáciu neprijali na všetkých miestach pozitívne, napríklad podľa slov vedúcej skupiny Gwendoline Delbosovej-Corfieldovej na Najvyššom súde (Kúria) s delegáciou zaobchádzali vyslovene nepriateľsky.



Delegácia označila reformu systému justície, presun verejných financií do nadácií, transparentnosť využitia európskych fondov, zákony počas pandemického núdzového stavu, ale aj kauzu odpočúvania Pegasus za znepokojujúce.



Cieľom misie bolo informovať sa v Budapešti o situácii uplatnenia noriem právneho štátu v Maďarsku, ale monitorovacia skupina sa zaujímala aj o mieru uplatnenia slobody médií a vedeckého života.



Získané poznatky podľa vedúcej delegácie ešte budú analyzovať, avšak na základe niektorých zistení delegácia konštatovala, že situácia v otázke plnenia noriem právneho štátu sa v uplynulých rokoch zhoršila.



Delbosová-Corfieldová na tlačovej konferencii okrem iného vytýkala, že v maďarských verejnoprávnych médiách prakticky nedávajú priestor vyjadreniam opozičných poslancov.



V delegácii bolo zastúpených všetkých sedem frakcií EP. Niektorí konzervatívni členovia monitorovacej skupiny vyjadrili názor, že systém v Maďarsku je demokratickejší než v niektorých iných členských krajinách Európskej únie či v inštitúciách EÚ.



"Žiaľ, päť strán EP stojí jednoznačne na strane maďarskej opozície a túto misiu využili na to, aby útočili na legitímnu vládu premiéra Viktora Orbána a aby zasahovali do procesu maďarských volieb," povedal Španiel Jorge Buxadé Villalba z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov.



EP v roku 2018 vyzvala členské krajiny, aby preverili, či Maďarsko neporušuje základné hodnoty Únie. Delegácia má predložiť v EP aktuálnu správu o Maďarsku v decembri.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)