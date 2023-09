Delegácia z Náhorného Karabachu pricestovala do Jevlachu na rozhovory

Baku 21. septembra (TASR) - Delegácia zastupujúca etnických Arménov zo separatistického regiónu Náhorný Karabach pricestovala vo štvrtok do azerbajdžanského mesta Jevlach na rozhovory o začlenení regiónu do Azerbajdžanu. Rozhovory sú súčasťou dohody o prímerí uzatvorenej v stredu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Štátne azerbajdžanské spravodajské médium Azertag zverejnilo zábery, ako vyjednávači prichádzajúci do Jevlachu. V stredu arménske separatistické sily súhlasili, že zložia zbrane a rozpustia sa.



Azerbajdžan tento týždeň spustil vojenskú operáciu v Náhornom Karabachu. Sporný región má väčšinové arménske obyvateľstvo, ale nachádza sa v medzinárodne uznaných hraniciach Azerbajdžanu.



Vo štvrtok na rozhovory v Jevlachu smerovala kolóna čiernych vozidiel a po nej nasledovalo auto s ruskou vlajkou a tabuľkami s ruskými evidenčnými číslami.



Rusko vyslalo v roku 2020 do Náhorného Karabachu mierové sily, čo bola vtedy súčasť dohody o ukončení šesťtýždňovej vojny v tomto regióne. Prezident Vladimir Putin vyhlásil, že kontingent ruských mierových síl bude mať úlohu sprostredkovateľa v terajších rozhovoroch.



Arménsko a Azerbajdžan sa o Náhorný Karabach dlhodobo sporia a o toto územie viedli dve vojny - v 90. rokoch 20. storočia a v roku 2020. Región je medzinárodne uznanou súčasťou Azerbajdžanu, ale obývaný je prevažne Arménmi.