Delegácie krajín a agentúr OSN diskutovali o urýchlení pomoci do Gazy

Larnaka 21. marca (TASR) - Predstavitelia 36 krajín a agentúr OSN vo štvrtok na Cypre diskutovali o urýchlení pomoci pre Palestínčanov v Pásme Gazy po mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Delegáti diskutovali aj o vytvorení fondu na koordináciu operačných aktivít. Keďže v Pásme Gazy hrozí hladomor, agentúry a poprední predstavitelia čoraz viac hľadajú okrem pozemných ciest aj iné alternatívy pre dopravu pomoci do tejto oblasti. Problémom je však nedostatok infraštruktúry. Jedna z organizácií vytvorila prístavné mólo z dosiek, zatiaľ čo USA oznámili plány na vytvorenie dočasného prístavu.



Cyperský minister zahraničia Konstantinos Kombos neuviedol počet lodí, ktoré mohli z Larnaky do Pásma Gazy smerovať. Musí byť však snaha, aby ich bolo "čo najviac".



"Musíme mať na pamäti, že existujú obmedzenia, pokiaľ ide o príjem a distribúciu. Nejde len o hromadenie pomoci tu, ale o rýchlom obrate, aby sme boli čo najefektívnejší," dodal.



Podľa dohody uzavretej s Izraelom môže náklad prejsť bezpečnostnými kontrolami už na Cypre. Tým sa eliminujú kontroly v Gaze a odstráni sa potencionálne zdržanie pomoci.



Jedna loď pomoc do Pásma Gazy z Cypru dopravila už minulý týždeň, zatiaľ čo ďalšie dve by mali vyplávať v najbližších dňoch v závislosti od poveternostných podmienok.