Delegácie Ruska a Ukrajiny vyrazili na rokovania do Turecka

Moskva/Kyjev 23. júla (TASR) - Delegácie Ruska aj Ukrajiny v stredu predpoludním vycestovali do Istanbulu, kde sa uskutočnia tretie priame rokovania znepriatelených krajín. Podľa agentúr Ukrinform a TASS by sa rozhovory mali začať o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ), informuje TASR.



Ukrajinskú delegáciu povedie bývalý minister obrany Rustem Umerov, ktorý sa po minulotýždňovej rekonštrukcii vlády stal tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Z dekrétu prezidenta Volodymyra Zelenského vyplýva, že ukrajinská delegácia bude mať celkovo 14 členov. Zastupovať budú rad ukrajinských vojenských a civilných inštitúcií.



Zelenskyj v dekréte Umerova poveril „schvaľovať smernice ukrajinskej delegácie pre rokovania s medzinárodnými partnermi Ukrajiny a so zástupcami Ruskej federácie zamerané na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru“.



Zloženie ruskej delegácie bude rovnaké ako počas predošlých rokovaní. Na jej čele bude stáť poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskyj. Prítomní podľa TASS budú námestníci ministrov obrany, zahraničných vecí a zástupca generálneho štábu ozbrojených síl.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred začiatkom rokovaní vyhlásil, že delegáciu čakajú „veľmi náročné rokovania“ týkajúce sa ďalších výmen vojnových zajatcov, návratu pozostatkov padlých vojakov a v prípade potreby aj ďalších otázok.



Pôjde o tretie priame rokovania znepriatelených strán od mája, keď sa uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov Ruska a Ukrajiny po viac ako troch rokoch. Tieto rozhovory však neviedli k posunu k ukončeniu vojny na Ukrajine. Strany sa iba dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov a padlých vojakov. Tie sa uskutočnili postupne v júni.