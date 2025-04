Delegácie USA a Ruska rokujú v Istanbule o diplomatických misiách

Istanbul 10. apríla (TASR) - Americká a ruská delegácia vo štvrtok v Istanbule začali druhé kolo rokovaní o obnovení fungovania svojich veľvyslanectiev, ktoré po invázii Ruska na Ukrajinu výrazne obmedzili svoj personál. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a TASS.



Rokovania sa uskutočňujú na ruskom konzuláte v Istanbule. Ruskú delegáciu vedie veľvyslanec vo Washingtone Alexandr Darčiev a delegáciu USA vedie Sonata Coulterová, zástupkyňa námestníka ministra zahraničných vecí pre európske a euroázijské záležitosti.



Podľa Washingtonu a Moskvy je hlavným cieľom rozhovorov najmä obnovenie činnosti diplomatických misií po rokoch nezhôd, vzájomných tvrdení o zastrašovaní a dokonca zmrazení diplomatického majetku. Obe strany taktiež už roky prevádzkujú svoje veľvyslanectvá s minimálnym počtom zamestnancov z dôvodu vyhostenia diplomatov.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová v utorok vylúčila, že by sa na štvrtkovom stretnutí malo rokovať o Ukrajine. „Tieto rozhovory sú výlučne zamerané na operácie našich veľvyslanectiev, nie na celkovú normalizáciu bilaterálnych vzťahov, ku ktorej, ako sme uviedli, môže dôjsť až po nastolení mieru medzi Ruskom a Ukrajinou,“ upresnila hovorkyňa.



Moskva aj Washington sa v uplynulých rokoch sťažovali na komplikácie pri získavaní poverovacích listín pre svojich diplomatov, čo značne sťažuje fungovanie ich veľvyslanectiev, píše Reuters. Rusko tvrdí, že obmedzenia Západu skomplikovali aj platenie diplomatov, zatiaľ čo americkí diplomati uviedli, že majú v Rusku obmedzený pohyb. Obe strany sa tiež sťažovali na zastrašovanie.



Agentúra Reuters uviedla, že problémy medzi USA a Ruskom sa týkajú aj diplomatického majetku. Washington totiž zaviedol obmedzenia na šesť ruských nehnuteľností vrátane sídla Killenworth na americkom ostrove Long Island v štáte New York, budovy v Pioneer Point v Marylande, ruských konzulátov v San Franciscu a Seattli a obchodných misií vo Washingtone a New Yorku. Rusko požaduje, aby USA vrátili diplomatický majetok, ktorý bol podľa nej „zaistený“.



Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sú v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu najhoršie od čias studenej vojny, píše AFP. Po januárovom návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu však viedli americkí a ruskí predstavitelia niekoľko rokovaní, napríklad o prímerí na Ukrajine a obnovení hospodárskych vzťahov. Technické otázky sú podľa AFP na programe vo štvrtok.



Prvé kolo americko-ruských rokovaní sa uskutočnilo 27. februára v Istanbule a trvalo viac ako šesť hodín, pripomína TASS. Ruské ministerstvo zahraničných vecí následne uviedlo, že „diskusie prebiehali v zmysluplnej a vecnej atmosfére“ a strany „sa dohodli na udržiavaní dialógu prostredníctvom tohto kanála“.