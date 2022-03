Delegácie z Ruska nebudú na festivale v Cannes vítané

Paríž 2. marca (TASR) - Predstavitelia Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom meste Cannes v utorok oznámili, že ruské delegácie nebudú na tohtoročnom májovom podujatí vítané z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prebrala zo servisu tlačovej agentúry AFP.



"Festival v Cannes chce vyjadriť všetku svoju podporu ukrajinskému ľudu. Pridávame svoj hlas k tým, ktorí sú proti tejto neprijateľnej situácii a odsudzujú postoj Ruska a jeho vodcov," uvádza festivalový tím vo vyhlásení.



Festival sa bude konať od 17. do 28. mája. Podujatie, oficiálne nazývané Cannes Film Festival, na ktorom sa prezentujú nové filmy všetkých žánrov vrátane dokumentov z celého sveta, bol založený v roku 1946. Koná sa každoročne v canneskom komplexe Palais des Festivals et des Congrés.



Ruský prezident Vladimir Putin uviedol v pondelok počas telefonátu so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, že podmienkou na skočenie bojov na Ukrajine je uznanie ruskej zvrchovanosti nad polostrovom Krym a demilitarizácia Ukrajiny.



Podľa kancelárie francúzskeho prezidenta lídri spolu hovorili približne 90 minút a Macron počas telefonátu zopakoval Putinovi požiadavky medzinárodného spoločenstva na zastavenie ruskej ofenzívy na Ukrajine, pripomína AFP.



Francúzsky prezident ďalej vyzval Putina, aby ruská armáda zastavila útoky na civilné obyvateľstvo; aby sa zachovala civilná infraštruktúra na Ukrajine; a bol zabezpečený bezpečný prístup ku kľúčovým cestným tepnám, najmä tým južne od Kyjeva.