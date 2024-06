Delegáciu AfD v europarlamente bude viesť Aust, Kraha z nej vylúčili

Berlín 10. júna (TASR) - Delegáciu populisticko-nacionalistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) bude v Európskom parlamente viesť René Aust. Novozvolení europoslanci za stranu tak v pondelok rozhodli po tom, čo člena AfD a lídra európskej kandidátky Maximiliana Kraha z delegácie vylúčili pre jeho nedávne škandály, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Rozhodnutie o Krahovi oznámila spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová niekoľko hodín po zverejnení výsledkov volieb do EP, v ktorých AfD skončila druhá so ziskom 15,9 percenta hlasov.



Očakáva sa, že Krah, ktorý ostane členom AfD, si svoj získaný mandát v EP uplatní, nebude však súčasťou delegácie svojej strany. Naopak, dvojka kandidátky AfD a poslanec Bundestagu Petr Bystroň, ktorý bol spájaný s ruskou propagandou a dezinformačnými kampaňami, v delegácii zostáva.



Na poste šéfa delegácie strany bude Aust, ktorý doteraz pôsobil ako námestník šéfa regionálnej pobočky AfD v stredonemeckej spolkovej krajine Durínsko.



Krah sa v posledných týždňoch zmietal vo viacerých škandáloch. AfD mu zakázala verejne vystupovať na podujatiach spájaných s eurovoľbami, pretože relativizoval zločiny nacistických jednotiek SS. Taktiež je obviňovaný z toho, že prijímal finančné prostriedky z Ruska a Číny. Neskôr sám oznámil, že končí aj v predsedníctve AfD. Nemecké úrady zároveň nedávno začali vyšetrovať Krahovho asistenta pre podozrenia zo špionáže pre Peking.



Europarlamentná frakcia Identita a demokracia (ID), združujúca populistické pravicové strany, nedávno vylúčila AfD zo svojich radov. Odôvodnila to tým, že nechce byť spájaná s incidentmi, do ktorých je zapletený Krah.