Delegáciu europarlamentu nevpustili do Bieloruska

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko hádže do urny svoj hlas počas hlasovania v prezidentských voľbách vo volebnej miestnosti v Minsku 9. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Vilnius 14. augusta (TASR) - Bieloruské úrady v piatok nepovolili vstup do krajiny poslancom Európskeho parlamentu Robertovi Biedroňovi (Poľsko) a Petrasovi Auštrevičiusovi (Litva).Europoslanci chceli Bielorusko navštíviť, aby sa stretli s občanmi EÚ zadržanými na zhromaždeniach, ale aj s predstaviteľmi bieloruského vedenia.Podľa bieloruských médií bol Biedroňovi vstup do Bieloruska odmietnutý bez vysvetlenia. Úradníci na letisku delegácii odporučili zakúpiť si spiatočnú letenku.Medzičasom litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius v piatok vystúpil so žiadosťou, aby sa o situácii v Bielorusku diskutovalo aj na úrovni OSN, a to na mimoriadnom zasadnutí Komisie OSN pre ľudské práva.Linkevičius - spoločne s ďalšími šéfmi diplomacie EÚ - v piatok podporil aj návrh na uvalenie cielených sankcií proti jednotlivcom zodpovedným za použitie nadmernej sily a volebné podvody v Bielorusku, ako aj návrh na vytvorenie fondu EÚ pre obete represií.Okrem toho kancelária litovského prezidenta v piatok oznámila, že Gitanas Nauséda podporil plán vytvoriť koordinačný výbor pre odovzdanie moci v Bielorusku, ktorý v piatok zverejnil kandidátka nedávnych prezidentských volieb Sviatlana Cichanovská zdržiavajúca sa od volieb v Litve.Poľský spravodajský portál OKO.press pripomenul, že 13. júla skupina 18 diplomatov EÚ akreditovaných v Bielorusku, ktorí v krajine monitorovali priebeh prezidentských volieb - počas predčasného hlasovania i v deň volieb - , zverejnila otvorený list.Poukazujú v ňom na nespravodlivosť počas volebného procesu, vďaka ktorej si Alexandr Lukašenko zaistil víťazstvo vo voľbách takmer 80 percentami hlasov. Oznámenie takéhoto výsledku volieb vyvolalo v Bielorusku pouličné protesty, ktoré bezpečnostné zložky potlačili aj s použitím násilia.Diplomati vo svojom liste píšu, že ich aktivity boli zamerané na zhromažďovanie základných informácií o priebehu volieb. Upozornili v ňom tiež, že vzhľadom na neprítomnosť pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR sú ich postrehy a pozorovania veľmi obmedzené a iba čiastočné - preto ani nie sú dostatočné na formulovanie celkového posúdenia kvality volebného procesu v Bielorusku.V liste sa však uvádza aj to, že v niektorých z navštívených volebných miestnostiach diplomati zaznamenali nedostatočnú transparentnosť volebného procesu, početné nezrovnalosti i závažné problémy, ktoré ich následne viedli k podozreniam z podvodu a veľkého falšovania výsledkov volieb, o čom bezprostredne upovedomili aj volebné komisie.Portál OKO.press zverejnil tento otvorený list v jeho anglickom preklade aj s menným zoznamom signatárov. Je v ňom aj meno slovenského diplomata Maroša Mitríka.