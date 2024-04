Delegáciu Hamasu sa v pondelok vyjadrí k návrhu o prímerí v Pásme Gazy

Gaza 28. apríla (TASR) - Delegácia palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok pricestuje do Egypta, kde sa vyjadrí aj k najnovšiemu izraelskému protinávrhu o prímerí v Pásme Gazy. S odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa hnutia o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.



Delegáciu Hamasu na stretnutí za účasti egyptských spravodajských predstaviteľov povedie Chalíl Hajjá, dodal nemenovaný zdroj.



Egypt - spolu so Spojenými štátmi a Katarom - pôsobí v rokovaniach medzi Hamasom a Izraelom ako sprostredkovateľ a tento týždeň poslal svoju delegáciu do Izraela, aby naštartovala rozhovory, ktoré uviazli na mŕtvom bode.



Sprostredkovatelia sa už od vlaňajšej týždňovej prestávky v bojoch neúspešne snažia vyrokovať nové prímerie v Pásme Gazy. Na základe novembrovej dohody Hamas prepustil 80 izraelských rukojemníkov a z izraelských väzníc oslobodili 240 Palestínčanov. V posledných dňoch sa diplomatické snahy ešte zintenzívnili.



Americký web Axios s odvolaním sa na dvoch izraelských predstaviteľov informoval, že najnovší izraelský návrh počíta s ochotou diskutovať o "obnovení udržateľného pokoja" v Pásme Gazy, keď dôjde k prepustenie zvyšných rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol po októbrovom útoku na Izrael.



Izraelskí predstavitelia podľa Axiosu teraz prvýkrát v priebehu takmer sedem mesiacov trvajúcej vojny naznačili, že sú otvorení rokovať o jej ukončení.



Nemenovaný predstaviteľ Hamasu pre AFP zase povedal, že hnutie je otvorené "pozitívnej" diskusii o novom návrhu a "chce dosiahnuť dohodu, ktorá zaručí trvalé prímerie, slobodný návrat vysídlených osôb, prijateľnú dohodu o výmene (zajatcov) a ukončenie obliehania".



Hamas už predtým naliehal, aby sa uzavrelo trvalé prímerie v palestínskej enkláve. Izrael vtedy s touto podmienkou nesúhlasil.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí v sobotňajších rozhovoroch s izraelskými médiami vyjadril sklamanie z Hamasu aj Izraela a uviedol, že obe strany sa doteraz rozhodovali na základe politických záujmov a nie s ohľadom na dobro civilistov. V tejto súvislosti vyzval na viac odhodlania a vážnosti.