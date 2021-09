Delegáciu Madridu na rokovaní s katalánskym vedením bude viesť Sánchez

Madrid 14. septembra (TASR) – Španielsky premiér Pedro Sánchez potvrdil, že sa v stredu zúčastní na rokovaniach so zástupcami katalánskeho kabinetu. Sánchez to uviedol v pondelok v rozhovore pre televíziu TVE.



„Pôjdem (na stretnutie)," potvrdil Sánchez. Spresnil, že rokovania - prvé od februára 2020 - sú naplánované na stredu a uskutočnia sa v Barcelone. Dodal, že delegáciu španielskej vlády bude viesť on osobne.



Koncom júna tohto roku sa Sánchez stretol so šéfom katalánskej vlády Perem Aragonesom, ktorý po rokovaní vyjadril názor, že katalánsku politickú krízu treba vyriešiť dialógom a rokovaniami so španielskou vládou.



Aragones zároveň opäť oznámil, že je potrebné usporiadať referendum o nezávislosti regiónu, proti ktorému však namieta španielsky kabinet.



K tomuto stretnutiu Sáncheza s Aragonesom došlo po tom, čo španielska vláda udelila milosť katalánskym politikom odsúdeným za ich podiel na organizovaní referenda o nezávislosti Katalánska. Vláda v Madride i španielska justícia považujú tento plebiscit z októbra roku 2017 za protiprávny.



Sánchez sa doteraz vyhýbal jednoznačnému vyjadreniu, či sa na rokovaniach v Barcelone zúčastní - napriek tomu, že medzičasom už zverejnil menný zoznam delegácie španielskej vlády, ktorú bude tvoriť päť ministrov a vicepremiérka Yolanda Díazová.



TVE pripomenula, že ak by Sánchez odmietol svoju osobnú účasť na rokovaniach, skomplikovala by sa i situácia na katalánskej vnútropolitickej scéne, lebo na rokovanie by v takom prípade neprišiel ani Aragones. Takto by katalánsku delegáciu zrejme viedol líder bloku Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya - JxCAT) Jordi Puigneró, čo by zasadilo ranu prestíži Aragonesovej Republikánskej ľavici Katalánska (ERC).