Delegáciu predsedníčky českej Snemovne na Taiwan prijme aj prezidentka

Praha 20. marca (TASR) - Delegáciu predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR Markéty Pekarovej Adamovej, ktorá na Taiwan odcestuje tento týždeň, príjme aj prezidentka Cchaj Jing-wen. Predsedníčka Poslaneckej snemovne to v pondelok uviedla na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Spolu s menšou skupinou podnikateľov delegácia odcestuje v utorok najprv do Južnej Kórei, ktorá je pre Česko podľa Pekarovej Adamovej strategickým partnerom. Bude tam okrem iného rokovať aj o dovoze nedostatkových liečiv do ČR.



Druhú časť cesty nazvala dolná komora parlamentu "Misia Taiwan", delegácia sa tam presunie 25. marca a zotrvá päť dní. Cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi ČR a Taiwanom, ktorý je podľa predsedníčky významným politickým, strategickým a obchodným partnerom Česka.



Sprevádzať ju bude asi 150 ľudí, z toho stovka podnikateľov z oblasti nanotechnológií, umelej inteligencie, inovácií v zdravotníctve či energetiky. Pôjde o najväčšiu podnikateľskú delegáciu v histórii vzájomných vzťahov Prahy a Tchaj-pejom.



Peking už vo februári označil plánovanú cestu Pekarovej Adamovej na Taiwan za chybné rozhodnutie a vyzval na jej zrušenie. "Čo sa týka Číny, tak verejne deklarované varovanie síce prebehlo, ale žiaden ďalší akt zo strany Číny tu už neprebieha. Myslím si, že sme na to odpovedali už hneď na začiatku dostatočne silne a jasne na to, aby ďalšie pokusy ani neboli vôbec zvažované," komentovala protesty Číny šéfka dolnej komory.



Veľkú pozornosť vzbudila v roku 2020 podobná cesta predsedu Senátu Miloša Vystrčila. Ostro proti nej protestovala Čína a proti boli aj vtedajší český premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. Vlani Taiwan navštívila delegácia senátorov a zástupcov ministerstiev.



Po prezidentských voľbách telefonoval s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen novozvolený Petr Pavel. Čína to kritizovala so slovami, že tým pošliapal červenú čiaru. Pavel sa tiež vyjadril, že by sa s prezidentkou Taiwanu rád stretol. Český premiér Petr Fiala kritiku Pekingu komentoval slovami, že Česko má vlastnú zahraničnú politiku jednej Číny.













