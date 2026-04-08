Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Delegáciu USA bude na rokovaniach v Islamabade viesť Vance

Na snímke J.D. Vance. Foto: TASR/AP

Prvé kolo rokovaní sa podľa Bieleho domu uskutoční v sobotu.

Autor TASR
Washington 8. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump posiela na sobotňajšie rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu tím vedený viceprezidentom J. D. Vanceom, oznámil v stredu Biely dom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Trump vysiela tento víkend do Islamabadu na rokovania svoj vyjednávací tím vedený viceprezidentom Spojených štátov J. D. Vanceom, osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom,“ oznámila na tlačovej konferencii hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Prvé kolo rokovaní sa podľa Bieleho domu uskutoční v sobotu, hoci pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, ktorého krajina vystupuje ako sprostredkovateľ, predtým vyhlásil, že rozhovory sa v Islamabade uskutočnia v piatok a Irán už potvrdil svoju účasť.

Spojené štáty budú však podľa Leavittovej s Iránom nasledujúce dva týždne rokovať jedine za predpokladu, že Hormuzský prieliv ostane otvorený „bez obmedzení alebo zdržaní“. „Prezident uzavrie iba takú dohodu, ktorá bude v najlepšom záujme Spojených štátov amerických,“ doplnila.

Ohľadom konfliktu v Iráne rokoval Washington aj s Čínou. „Prebiehali rozhovory medzi najvyššími úrovňami našej vlády a čínskej vlády,“ uviedla hovorkyňa bez poskytnutia ďalších podrobností.

Leavittová ďalej uviedla, že Severoatlantická aliancia sa USA v konflikte s Iránom „otočila chrbtom“. Trump bude podľa jej slov o možnosti vystúpenia Spojených štátov z NATO rokovať neskôr počas stretnutia s generálnym tajomníkom Aliancie Markom Ruttem.
Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

J. Hajko z KDH sa vzdáva poslaneckého mandátu