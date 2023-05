Delegáti konferencie OPCW nedosiahli dohodu o päť ročnom pláne

Haag 19. mája (TASR) — Delegáti konferencie členských štátov Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa v piatok nedohodli na akčnom pláne tejto organizácie na nasledujúcich päť rokov. Dôvodom sú hlboké rozpory medzi západnými mocnosťami, Ruskom a Sýriou. Informovala o tom agentúra AFP.



Delegácie 193 členských štátov OPCW sa stretávajú každých päť rokov, aby zhodnotili pokrok v plnení dohody z roku 1997, ktorej cieľom je zbaviť svet toxických zbraní. Generálny riaditeľ OPCW Fernando Arias na záverečnom zasadnutí konštatoval, že delegáti urobili všetko pre dosiahnutie konsenzu, ktorý sa však nepodarilo dosiahnuť. "Dôsledkom toho je, že nebudeme mať tento veľmi želaný záverečný dokument," uviedol Arias.



AFP pripomenula, že je to už druhýkrát po sebe, čo sa nedosiahla dohoda na záverečnom dokumente so stanovením priorít OPCW.



Keďže Spojené štáty majú do septembra dokončiť likvidáciu posledného deklarovaného chemického arzenálu na svete, OPCW si od zasadnutia v Haagu sľubovala, že sa dosiahne dohoda o jej budúcej úlohe. Tá by mala zahŕňať aj prevenciu opätovného návratu chemických zbraní. Tento zámer súvisí so zisteniami OPCW, že sýrska armáda chemické zbrane od roku 2013 opakovane používala počas občianskej vojny.



Preverovaním zo strany OPCW sa tiež zistilo, že pri útokoch na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa, ktorý sa odohral v anglickom Salisbury v roku 2018, a na ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ku ktorému došlo v Rusku v roku 2020, bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá za sovietskych čias.



Zasadnutie sa začalo v pondelok varovaním námestníčky generálneho tajomníka OSN pre odzbrojenie Izumi Nakamicuovej, že nedávne použitie jedovatých látok v Sýrii, Rusku a Británii by mohlo zmariť úspechy ťažko dosiahnuté od prijatia Dohovoru o chemických zbraniach v roku 1997. Dohovor neratifikovali len štyri krajiny — Izrael, Egypt, Severná Kórea a Južný Sudán.