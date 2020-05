Delfíny nepriplávali do benátskych kanálov, ale k brehom v Cagliari

Bratislava 13. mája (TASR) - Na sociálnych sieťach sa objavilo video, podľa ktorého sa v benátskych kanáloch po úbytku turistov v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu objavili delfíny. Video však nakrútili v prístave mesta Cagliari na Sicílii a v Benátkach žiadne delfíny neplávali. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Krištáľovo čistá voda ihneď prilákala zvedavé labute, delfíny a iné rybky," píše sa v najzdieľanejšom článku na slovenskom internete o fenoméne benátskych kanálov, ktorým má pandémia ochorenia COVID-19 prospievať a mali sa v jej dôsledku zaplniť faunou.



Článok bol zdieľaný aj v novej facebookovej skupine COVID - 19 (koronavírus) OFFICIAL na Slovensku, ktorá za niekoľko dní od svojho vzniku nazbierala viac ako 100.000 členov.



"Z momentálnej situácie sme celá redakcia samozrejme nešťastná, ale je až neuveriteľné, ako sa dokáže behom pár dní zastavenia bežných ľudských činnosti zem očisťovať," písal vo svojom článku s titulkom "Benátky v karanténe: Do kanálov sa vracajú labute, ryby aj delfíny" portál Dobré správy.



"Aspoň nejaká pozitívna správa. Pandémia koronavírusu prospieva prírode: Do Benátok sa vrátili delfíny. Voda je takmer krištáľovo čistá. Gondoly sú odstavené, kanály prázdne," písalo sa v príspevku facebookovej stránky Nekŕmte nás odpadom.



Hoax sa vo veľkom šíril aj v zahraničí, v anglickom aj francúzskom jazyku.



Spoločným menovateľom uvedených článkov je, že vychádzajú z videa, ktoré bolo zdieľané na Instagrame či Twitteri, a v sprievodnom texte sa písalo o delfínoch v benátskych kanáloch.



Pomocou spätného vyhľadávania a pomocou nástroja InVID agentúra AFP našla video uverejnené 17. marca 2020 na stránke sardínskych regionálnych novín Unione Sarda. Pri videu sa píše, že ho editori prevzali z účtu Michel Meloniovej.



Jej video AFP vypátrala na Facebooku. V popisku pod videom v taliančine je napísané: "Videozáznam z prístavu v Cagliari, ktorý natočil tím Luna Rossa. Trajekty už nepremávajú, a tak nám delfíny robia takúto šou. Toto všetko nás učí, že človek ovládol svet, ktorý mal zdieľať so všetkými ostatnými živými bytosťami bez toho, aby ho ničil."



Toto video AFP umožnilo presne lokalizovať miesto, kde k stretnutiu s delfínmi došlo. Agentúra zistila, že ide konkrétne o mólo v cagliarskom prístave s názvom Ichnusa.