Delfíny v Bosporskom prielive plávajú k brehom

Istanbul 26. apríla (TASR) - Prestávka v premávke lodí a zákaz rybolovu v tureckom meste Istanbul, vynútené pandémiou nového koronavírusu, vytvorili dobrú situáciu pre najmilovanejších obyvateľov mesta - delfínov. Tie plávajú vo vodách Bosporského prielivu medzi Európou a Áziou, bohatých na ryby.



Turecké mesto so 16 miliónmi obyvateľov je od štvrtka v karanténe, keďže vláda zaviedla opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu. Predtým už bola v Istanbule vyhlásená karanténa, a to dva víkendy po sebe, pripomenula v nedeľu tlačová agentúra AFP.



Najnovšie obdobie karantény má vypršať v nedeľu o polnoci.



Pandémia si v Turecku vyžiadala vyše 2700 ľudských životov.



Pozorovanie delfínov v Bosporskom prielive - obvykle veľmi rušnej vodnej ceste vedúcej cez Istanbul - je častou a obľúbenou činnosťou mestských obyvateľov.



Uzatvorenie Istanbulu však znamená, že vo vodách sa plaví menej lodí a vyskytuje sa tam viac rýb a povzbudzuje to delfíny, aby plávali bližšie k pobrežiu. Vidieť ich tam čoraz častejšie.



"Pokles v plavbách lodí a premávke cez Bospor má veľký vplyv. Suchozemské a vodné živočíchy sú bez ľudí slobodnejšie. To umožňuje delfínom priplávať bližšie k brehom," povedal pre AFP šéf združenia amatérskeho a športového rybolovu v Istanbule Erol Örkcü.



Pred pandémiou bolo rybárčenia v Istanbule denným rituálom: stovky ľudí si na brehu zakladali oheň alebo si priniesli samovary na čaj, lebo sa pripravovali na dlhú "rybársku šichtu".



Teraz sú už brehy Bosporu takmer pusté. Delfíny sa odvažujú priplávať bližšie k nim, keďže im nehrozí teror od neovládateľných rybárov. "Nazývam to teror, lebo 90 percent týchto rybárov si neuvedomuje, čo pácha a aké neuveriteľné znečistenie životného prostredia spôsobuje," povedal fotograf Yörük Išik.



Častejšie spozorovanie delfínov je znak zdravého morského ekosystému práve v období, keď tieto cicavce bojujú o prežitie.



Od roku 1983 je lov delfínov v Turecku zakázaný a delfíny sú chránené zákonom.