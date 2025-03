Deloitte: Poľsko plánuje zvýšiť obranné výdavky na 460 miliárd eur

Varšava 5. marca (TASR) - Poľsko plánuje v rokoch 2025-2035 investovať do obrany približne 1,9 bilióna zlotých (460 miliárd eur), čo je viac než dvojnásobok výdavkov za roky 2014-2024, keď dosiahli 825 miliárd zlotých (199 miliárd eur). Vyplýva to z analýzy spoločnosti Deloitte, informuje varšavský spravodajca TASR.



Podľa správy budú výdavky kryté predovšetkým pôžičkami, pričom v roku 2025 to bude 4,7 percenta HDP. Následne sa očakáva mierny pokles, avšak dlhodobo majú ostať na úrovni okolo štyroch percent.



Počet vojakov má dosiahnuť 300.000 do roku 2033 a podiel personálnych nákladov má stúpnuť približne na polovicu výdavkov na obranu. Analytici upozorňujú na demografické problémy, pracovné podmienky a celkovú reputáciu armády, ktoré tento zámer môžu ohroziť. Na začiatku roka 2025 slúžilo v poľskej armáde 206.000 vojakov, čo z nej robilo najväčšiu armádu v EÚ.



V rámci modernizačnej stratégie plánuje Poľsko rozsiahle nákupy vojenskej techniky vrátane protilietadlových a raketových systémov, tankov, bojových vozidiel, delostrelectva, lietadiel, lodí a dronov. Náklady na nákup a vývoj novej bojovej techniky majú dosiahnuť vyše 120 miliárd eur, čo je približne na úrovni celého HDP Slovenska za rok 2023.



Na budovanie vojenskej infraštruktúry vrátane nových základní či skladov podľa analytikov Poľsko do roku 2035 minie takmer 27 miliárd eur a ďalších 129 miliárd na údržbu vybavenia a ďalšie náklady.



Výdavky na obranu sa však podľa odborníkov musia riadiť ekonomickými princípmi, aby sa predišlo neefektívnemu používaniu verejných zdrojov. Potrebné bude aj väčšie zapojenie domáceho priemyslu, keďže v súčasnosti sa množstvo zbraní dováža alebo sa vyrábajú v Poľsku na základe licencií zo zahraničia. Analytici očakávajú, že 41 percent zbraní nakúpených v nasledujúcej dekáde bude pochádzať z domácej výroby.



Podľa analýzy Deloitte by Poľsko mohlo zlepšiť efektivitu výdavkov prostredníctvom vyššej konkurencie v obrannom sektore, externým zabezpečovaním služieb ako napr. stravovanie, manažment či údržba techniky. Okrem toho sa očakáva väčší dôraz na spoluprácu so súkromným sektorom prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, napríklad pri výstavbe vojenskej infraštruktúry.



Hoci vysoké výdavky na obranu predstavujú záťaž pre ekonomiku, podľa odborníkov sú nevyhnutné na zabezpečenie národnej bezpečnosti a stability. Poľsko svoju obranyschopnosť intenzívne rozširuje najmä po ruskej anexii ukrajinského Krymu v roku 2014.