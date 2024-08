Delona pochovajú na jeho panstve v blízkosti jeho psov, ako si želal

Paríž 19. augusta (TASR) - Francúzsky herec Alain Delon, ktorý zomrel v nedeľu vo veku 88 rokov, si prial byť pochovaný na pozemku svojho panstva v blízkosti hrobov svojich psov. Prefektúra s tým "v zásade súhlasila" ešte za Delonovho života - aj keď podľa zákona môžu takúto požiadavku podať až pozostalí vybavujúci pohreb, uvádza TASR.



Ako v pondelok na svojom webe informoval denník Le Figaro, dávno pred tým, ako Delon začal mať vážne zdravotné problémy, verejne deklaroval, že chce byť pochovaný v kaplnke svojho panstva Domaine de la Brlerie v mestečku Douchy v departemente Loiret.



Keďže prefektúra s tým "v zásade súhlasila", bol v kaplnke za oltárom vyhĺbený hrob. Okolo kaplnky herec v minulosti pochoval aj asi 50 svojich psov, ktoré mu na panstve počas rokov robili spoločnosť.



Panstvo v Douchy patrilo Delonovi viac ako 50 rokov a žil tam so svojou manželkou Mireille Darcovou i svojou neskoršou partnerkou Rosalie van Breemen.



Hercovu smrť v nedeľu v spoločnom vyhlásení oznámili jeho tri deti Alain-Fabien, Anouchka a Anthony. Pri ich menách figurovalo aj meno Loubo, ako sa volá Delonov belgický ovčiak, ktorého mal od roku 2014.



Le Figaro pripomenul, že francúzsky zákon vyžaduje, aby pozostatky zosnulej osoby - telesné alebo popol - spočívali na verejnom mieste. Pochovanie na súkromnom pozemku - ako si to želal aj Delon - je možné za predpokladu, že príslušný úrad udelí výnimku. Jej vydanie závisí aj od posudku odborníka na hydrológiu, ktorý posudzuje charakter podložia a výšku hladiny podzemnej vody. Prísne pravidlá stanovujú i podmienky pre umiestnenie hrobov: musia byť totiž ďalej od hraníc pozemku. Takáto výnimka v zásade vytvára aj vecné bremeno v podobe práva na prechod k hrobu - pre prípad, že pozemok so súkromným cintorínom kúpia noví majitelia.



Podľa francúzskej televízie BFM sa Delonov pohreb bude konať v strede týždňa a v súlade s jeho želaním. Uskutoční sa vraj v čo najprísnejšom súkromí.