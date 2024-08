Delonov pes Loubo nepodstúpi eutanáziu, ako si to jeho pán želal

Paríž 20. augusta (TASR) - Pes Loubo, ktorý bol zvieracím spoločníkom zosnulého francúzskeho herca Alaina Delona, nepodstúpi eutanáziu a nebude pochovaný v blízkosti hrobu svojho pána. Oznámila to v utorok nadácia herečky Brigitte Bardotovej, informuje TASR.



Delon, ktorý zomrel v nedeľu vo veku 88 rokov, totiž ešte v roku 2018 vyjadril želanie, že chce, aby jeho belgický ovčiak Loubo bol po jeho smrti utratený a pochovaný spolu s ním.



V rozhovore pre časopis Paris Match vtedy Delon povedal, že pre prípad, že zomrie skôr ako Loubo, požiada veterinára, aby psovi vpichol injekciu a uspal ho "tak, že zomrie v mojom náručí". "Radšej toto, ako by mal zomrieť od žiaľu na mojom hrobe," doplnil Delon.



Bardotovej nadácie však v utorok s odvolaním sa na Delonovových blízkych uviedla, že rodina toto hercovo želanie nesplní.



"Nerobte si o Louba starosti," napísala nadácia v príspevku na platforme X. "Má svoj domov a rodinu," uvádza sa v statuse s tým, že rodina Alaina Delona sa o psa postará.



O vzťahu herca k psovi svedčí aj to, že Loubovo meno bolo na oznámení o jeho smrti spolu s menami jeho troch detí.



Agentúra AFP dodala, že Delonovi dvaja synovia v utorok prvýkrát od jeho smrti zverejnili statusy na svojich kontách na sociálnych sieťach. Kým starší Anthony zdieľal tri fotografie svojho otca z mladosti s popisom "RIP Papa", mladší syn Alain-Fabien zverejnil fotografie vencov a kvetov, ktoré fanúšikovia priniesli pred panstvo Domaine de la Brlerie v mestečku Douchy v departemente Loiret v strednom Francúzsku, kde Delon v nedeľu zomrel a kde aj bude pochovaný.



Podľa francúzskej televízie BFM sa Delonov pohreb bude konať v strede týždňa a v kruhu najbližších. Pochovajú ho na panstve, v hrobe vyhĺbenom za oltárom kaplnky. Okolo kaplnky herec v minulosti pochoval aj asi 50 svojich psov, ktoré mu na panstve počas rokov robili spoločnosť.



Panstvo v Douchy patrilo Delonovi viac ako 50 rokov a žil tam so svojou manželkou Mireille Darcovou i svojou neskoršou partnerkou Rosalie van Breemen.