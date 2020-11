Demisiu avizovalo 15 ďalších prodemokratických hongkonských poslancov

Hongkong 11. novembra (TASR) - Pätnásť prodemokratických poslancov hongkonskej Legislatívnej rady v stredu avizovalo, že vo štvrtok podajú demisiu. Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako Čína nariadila odvolanie štyroch ich kolegov. Informovala o tom britská spravodajská stanica BBC.



Po štvrtku tak v hongkonskom parlamente zostanú už len pročínski poslanci, ktorí tam už teraz majú väčšinu kresiel. To by umožnilo prijímanie zákonov vyhovujúcich Pekingu bez akejkoľvek opozície.



Stály výbor Všečínského zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu) po utorňajšom a stredajšom zasadnutí prijal uznesenie o odvolaní všetkých poslancov, ktorí podporujú nezávislosť Hongkongu alebo spochybňujú čínsku zvrchovanosť nad týmto autonómnym územím.



Všetci štyria odvolaní poslanci - Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki a Kenneth Leung - sú však považovaní za umiernených a nikdy nepodporovali nezávislosť Hongkongu, píše BBC.



Najvyššia predstaviteľka Hongkongu Carrie Lamová v rozhovore pre média uviedla, že štyria diskvalifikovaní zákonodarcovia nespĺňali požiadavky na účasť v už teraz odložených budúcoročných voľbách, informuje BBC.



"Nemohli sme dovoliť členom Legislatívnej rady, o ktorých sa usúdilo, že nespĺňajú požiadavky na pôsobenie v Legislatívnej rade, aby v nej naďalej pôsobili," zdôvodnila Lamová vylúčenie spomínaných poslancov a dodala, že "v Legislatívnej rade víta rôzne názory", avšak musia byť vyjadrené "zodpovedne".



Štvoricu poslancov zbavili mandátov na základe nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.