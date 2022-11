Demobilizovaný študent: Museli sme sa deliť o jedlo i spacie vaky

Kyjev/Moskva 29. novembra (TASR) - Študent, ktorého prepustili z radov proruských jednotiek na Ukrajine, tvrdí, že k dispozícii mal pušku zo sovietskej éry a po prvom vyslaní na front sa musel deliť o potraviny a spací vak, informuje TASR s odvolaním sa na pondelkovú správu agentúry Reuters.



"Keď boli ťažké časy, mali sme určitý počet ľudí a pre každého nebolo dosť spacích vakov; mohli ste sa zakryť len pršiplášťom. Dokázali sme dostať dvoch alebo troch ľudí do jedného spacieho vaku, aby sme sa zohriali," povedal Vladimir, ktorý podľa Reuters vyzeral byť mladší než 20 rokov.



"Najprv sme nemali dosť jedla. Potom bolo so zásobami všetko v poriadku, boli postačujúce, ale najprv sme si ho museli medzi sebou deliť. Pomáhať si navzájom, to bola jediná cesta," uviedol ďalej reportérom.



Ako mnohí iní predtým, aj spomínaný študent uviedol, že mu ako zbraň dali opakovaciu pušku zo sovietskej éry typu Mosin, navrhnutú ešte v cárskom Rusku koncom 19. storočia a zmodernizovanú v 30. rokoch.



Správy o mladých mužoch, ktorí sú vysielaní do bojov na Ukrajine s nevhodným vybavením a oblečením, vyvolali u ruskej verejnosti hlboké znepokojenie, konštatuje Reuters. Ruského prezidenta Vladimira Putina to prinútilo nariadiť lepšiu koordináciu medzi vládou, oblasťami a priemyslom, aby sa vyhovelo potrebám armády.



Putin nariadil "čiastočnú mobilizáciu" v Rusku v septembri, proruské úrady v ukrajinskom regióne Donbas však začali s povolávaním mužov v bojaschopnom veku už oveľa skôr. Vladimir podľa Reuters tvrdí, že bol do jednotiek odštiepeneckej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) povolaný už 23. februára, teda deň predtým, než Putin poslal svojich vojakov na Ukrajinu.



Vladimira demobilizovali v pondelok spolu s desiatkami ďalších mladých mužov počas ceremónie v meste Starobeševe v Doneckej oblasti v súlade s nedávnym nariadením Putina, že študenti by mali ukončiť vojenskú službu a vrátiť sa k štúdiu.