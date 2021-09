Migrácia nie je podľa Maďarska riešením poklesu populácie v EÚ

Budapešť 23. septembra (TASR) – Premiéri Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska a Srbska podpísali vo štvrtok spoločnú deklaráciu, podľa ktorej by prisťahovalectvo nemalo byť odpoveďou na klesajúcu pôrodnosť v členských krajinách EÚ. Urobili tak počas dvojdňového fóra v Budapešti, kde diskutujú o demografii a rodinných hodnotách.



Ako uvádza agentúra Reuters, lídri spomínaných krajín zároveň vyzvali Brusel, aby rodinnú politiku ponechal v jurisdikcii členských štátov EÚ.



V spoločnej deklarácii sa okrem iného uvádza, že „zvýšenie počtu novonarodených detí je nevyhnutné pre zachovanie kresťanskej kultúry v Európe a ďalších náboženských tradícií pre budúce generácie". V dokumente sa tiež píše, že „migrácia by nemala byť považovaná za hlavný nástroj riešenia demografických výziev".



„Jediným skutočne udržateľným riešením proti vymieraniu Európy je zvýšenie pôrodnosti vlastného, pôvodného obyvateľstva, čo je cesta, ktorá je spoločná pre krajiny Vyšehradskej skupiny (V4)," uviedol podľa spravodajského servera Novinky.cz český premiér Andrej Babiš vo svojom príhovore na summite v Budapešti.



Ako pripomína Reuters, Babiša čakajú o dva týždne parlamentné voľby. Český premiér, rovnako ako jeho maďarský náprotivok, stavia svoju kampaň na protimigračnej rétorike. Obaja si v stredu boli pozrieť zabezpečenie maďarsko-srbských hraníc pri obci Röszke, kde v roku 2015 v nadväznosti na migračnú krízu postavila maďarská vláda záchytnú bariéru.



Na takzvanom Budapeštianskom demografickom summite, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2015 a odvtedy sa uskutočňuje každé dva roky, vystúpili vo štvrtok sa svojimi prejavmi na tému podpory rodiny viacerí štátnici vrátane niekdajšieho viceprezidenta Spojených štátov Mikea Pencea, srbského prezidenta Alexandara Vučiča či maďarského premiéra Viktora Orbána. Práve Orbán sa od svojho nástupu k moci v roku 2010 stavia do polohy „neliberálneho" obrancu „kresťanskej Európy", pričom sa svojimi politikami proti migrantom a ľuďom z komunity LGBTQ často dostáva do sporov s Bruselom, píše agentúra AFP.



Ako uvádza agentúra Reuters, Podľa údajov štatistického úradu EÚ pôrodnosť v Európskej únii od roku 2000 klesá, pričom v roku 2019 pripadalo na jednu ženu 1,53 novonarodeného dieťaťa. Táto hodnota je výrazne pod hranicou 2,1, ktorá sa považuje za dostatočnú na to, aby sa predišlo populačnému prepadu.